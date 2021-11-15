鑄鐵鍋使用9注意　消委會提醒：避免用尖銳金屬鑊鏟、勿在鍋面切剁食物、鍋仍熱時勿注入冷水

鑄鐵鍋使用愈來愈普遍，消委會說明日常使用鑄鐵鍋9個注意事項。［消委會測試：Bruno釋出致癌重金屬砷超標16倍］

鑄鐵鍋日常使用注意：

‧勿放入微波爐使用。

‧勿重摔或拖拉，應小心輕放。

‧首次使用前，應先用水和適量清潔劑，以海綿或軟布清洗鑄鐵鍋，然後用水徹底沖洗乾淨及弄乾。

‧勿用大火或高溫乾燒鑄鐵鍋，煮食以低至中火烹煮為佳。若以氣體爐煮食，應調節爐火至鑄鐵鍋底部邊緣的範圍內。

‧煮食時若要接觸鑄鐵鍋，應先戴上隔熱手套或隔熱墊，以免燙傷。

‧避免用尖銳的金屬鑊鏟或叉，宜用木、塑膠或矽膠製造的耐熱廚具攪動食物。

‧應將熱鍋放在木板或隔熱墊上，不應放在未受隔熱保護的表面上。

‧勿在鍋面切剁食物。

‧若鑄鐵鍋剛從雪櫃拿出，應先待其回復至接近室溫才加熱。鑄鐵鍋用後應待自然冷卻，不應立即注入冷水，以免琺瑯塗層因溫度急劇變化而損壞。

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