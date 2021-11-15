鑄鐵鍋清潔保養5注意　消委會提醒：勿用金屬刷百潔布洗擦、部分鑄鐵鍋可塗食用油防鏽蝕、定時檢查鍋蓋把手

鑄鐵鍋清潔保養得宜會更耐用，消委會提醒鑄鐵鍋清潔保養5個重點注意事項。［消委會測試：Bruno釋出致癌重金屬砷超標16倍］

鑄鐵鍋清潔保養5注意

1. 勿用金屬刷或粗糙的百潔布洗擦，以免刮損鑄鐵鍋。

2. 每次用後應清洗乾淨，以防積聚污漬。

3. 清洗後應徹底弄乾。可根據廠商建議清潔及保養鑄鐵鍋，例如部分鑄鐵鍋清洗及弄乾後，要塗上一層薄薄的食用油，以防出現鏽蝕及加強不粘效果。

4. 應存放在乾燥地方，以防出現鏽蝕。存放時不要將其他硬物放入鍋內，以免撞花或刮損。

5. 鍋蓋把手大多以螺絲固定，應定時檢查把手，並在有需要時擰緊螺絲，以防鬆脫。

消委會鑄鐵鍋 相關報道：

鑄鐵鍋使用9注意

4款鑄鐵鍋金屬釋出量超標 Lodge釋出鐵超標54倍 Bruno釋出致癌重金屬砷超標16倍

3款整體表現較佳 Le Creuset、Staub、Lagostina樣本通過金屬釋出量測試

消委會 其他報道：

花生堅果｜九成半花生堅果高脂 3款花生高脂高鈉 1款杏仁高脂高糖

花生堅果｜營養素測試：花生平均總脂肪含量最低 合桃奧米加-3脂肪酸含量最豐富

拖鞋｜逾半拖鞋濕地防滑表現欠佳 最貴520元「Pansy」僅獲3分 10元「自家製作」膠拖有4.5分

$100以下膠拖鞋｜消委會推介6款 乾濕地防跣度不俗【附名單】

5G服務Q&A｜5G穿透力較遜色但質素較4G佳 兩者使用數據量相同【附選擇5G月費計劃須知】

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm