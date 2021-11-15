MIRROR X csl.5G計劃　各式MIRROR藏品　玩AR見MIRROR【附藏品圖片+巴士宣傳照】

csl.推出csl.5G x MIRROR企劃《Experience the World Differently》，讓用家透過csl.5G網絡，進入獨一無二的MIRROR世界。即日起，12套全新「csl.5G x MIRROR」服務計劃登場。月費398元計劃可享高達110GB之5G本地流動數據和視聽娛樂服務，當中包括Viu升級會員服務及MOOV 24 bit音樂服務，盡享MIRROR熱播歌單及緊貼MIRROR每日動態。csl.亦推出以鏡頭辨認圖像的擴增實境（AR）體驗，透過csl.5G Lens App掃描MIRROR珍藏卡上或戶外廣告的圖像，可即時令靜態圖像變成動態影片，緊貼MIRROR最新動向。

csl.即至11月25日（早上10時至晚上10時）在海港城海運大廈展覽大堂舉辦「csl. 5G x MIRROR pop-up Gallery」，展出MIRROR各成員的巨型海報及一系列限量珍藏品。全線csl.專門店亦化身成為迷你MIRROR展區，方便鏡粉打卡。指定csl.專門店稍後更設有csl. 5G x MIRROR Kiosk，讓鏡粉可透過Kiosk與MIRROR各成員合照。

MIRROR系列珍藏品：

‧ csl.5G x MIRROR專屬SIM卡（MIRROR 12名成員各自專屬的12款個人頭像及團體頭像SIM卡）

‧ csl. x MIRROR珍藏卡［全套36款珍藏卡，首階段先推出18款，當中6款設有獨立AR效果。下載csl.5G Lens及登記成為用戶，於MIRROR專區內透過手機鏡頭掃描珍藏卡（AR版）上的相片，相片會即時變成動態影片，演繹有趣故事。集齊3款同組別的珍藏卡（AR版），按珍藏卡上的編號順序排列，一同掃描珍藏卡（AR版）上的相片，獨立的動態影片更會融合成一個完整有趣故事，跳出畫框締造嶄新體驗。］

‧ csl. x MIRROR珍藏冊（MIRROR成員之csl.5G x MIRROR專屬SIM卡及全套36 款csl x MIRROR珍藏卡）

‧ csl. 5G x MIRROR Zone（透過csl. App進入csl 5G x MIRROR Zone，除可掃描MIRROR珍藏卡的QR code，將電子版本收藏於csl. App內，亦可下載一系列獨家MIRROR成員親自錄製的手機鈴聲、手機桌布及WhatsApp貼圖。）

‧ csl. x MIRROR AR月曆（下載csl. 5G Lens及登記成為用戶，進入App內的MIRROR專區，可透過手機鏡頭掃描當月的月曆圖像，圖像會即時變成動態影片，尋找MIRROR成員的秘密信息）

‧ csl. x MIRROR海報（MIRROR 12名成員各自專屬的12款限量海報）

網址：e.hkcsl.com/mirror-5g-plan

查詢電話：2512 3123

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