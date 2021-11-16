海賊王One Piece聖誕活動@馬鞍山新港城中心　7米高烈陽號設互動體感遊戲｜聖誕好去處2021【短片】

海賊王MOST-SWEET Seacation聖誕啟航@馬鞍山新港城中心：禮賓部有船長路飛及音樂家布魯克歡迎大家。（明報記者攝）

日本動漫《海賊王》（One Piece）為慶祝《海賊王》動畫播映1000集及預祝漫畫連載25周年，聯乘馬鞍山MOSTown新港城中心11月17日至1月2日期間舉行「MOSTown．海賊王MOST-SWEET Seacation聖誕啟航」主題活動。7個展區有得打卡兼玩樂，4個拍照區有首度登場的7米高「MOST-SWEET烈陽號」、「禮賓部」、「Most-Fancy Florist」及「Cocktail Spa」。「MOST-SWEET烈陽號」設有3款互動體感遊戲裝置：可免費參與的「甜萌盟Poolside樂園」、「甜萌盟Gym Room體感遊戲區」（即日以電子消費滿$250可參與遊戲一次），以及「甜萌盟Cupcake DIY體驗館」（H．COINS會員專享）。屆時《海賊王》一眾船員將以ONE PIECE Sweets系列造型在不同展區現身。有片睇：bit.ly/3CfwjkD

MOSTown新港城中心L3活動區11月20日起特設《海賊王ONE PIECE》期間限定店，發售過百款主題精品，包括ONE PIECE SWEETS精品（如露營用具、雨傘、抱枕等），亦有限量海賊王Mugi Mugi公仔及台灣進口精品。《海賊王》角色奈美更會以Cupcake造型和其他角色現身限定店。

「MOSTown．海賊王MOST-SWEET Seacation聖誕啟航」@馬鞍山新港城中心

日期：2021年11月17日至2022年1月2日

時間：中午12時至晚上9時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

《海賊王ONE PIECE》期間限定店

日期：2021年11月20日至2022年1月2日

時間：中午12時至晚上9時

地點：MOSTown新港城中心L3活動區

註：資料以主辦方公布為準

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