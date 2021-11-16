CANVAS 2021節日限定美肌系列　購物送限定禮物｜聖誕2021

CANVAS推出2021年節日禮品系列 - Enchanting Christmas，包括一系列蘊含90%以上天然有機的香薰護膚套裝（共16款聖誕套裝），以及聖誕限定的珍藏Pink Lady版玫瑰保濕露水（原價$325/100ml，換購價$225）、無線香薰小圓燈（原價$995，換購價$195）及澳洲威靈頓莊園CANVAS Shiraz 2018紅酒（價值$1380/750ml），讓你時刻置身於異國的熱情聖誕派對。凡購物滿指定金額，更可獲贈期間限定精彩禮物，總額高達$2860，禮物包括CANVAS Shiraz 2018紅酒。

CANVAS 2021節日限定美肌系列 - Enchanting Christmas

銷售地點：CANVAS專櫃及門市

查詢：3695 3155

網址：www.canvasbeauty.com.hk

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註：資料及價錢以品牌公布為準

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