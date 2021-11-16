惠而浦網店陳列開倉第二浪　優惠家電低至$299　洗衣機$999起｜著數情報

惠而浦網上商店W-Mall年終陳列開倉第二浪，由11月17日至23日開倉期間多款陳列家電以激抵價發售，低至$299起選購多款精選優質家電。今個星期加推CFCR70111（7公斤的前置式洗衣機，$1490），更新增多項上置式洗衣機優惠，當中TDLR70120只售$1990。所有陳列產品均提供一年產品保養及免費送貨，購買部分特定產品更可享有免費基本安裝服務（只適用於前置式洗衣機及上置式洗衣機），一站式服務體貼顧客需要。減價貨品數量有限，售完即止。

惠而浦網店W-Mall年終陳列開倉第二浪

日期：11月17日12:00pm至11月23日

心水產品推介及開倉陳列價：

Fresh Care前置式洗衣機7公斤-1000轉（FFCR70110）：$999

Fresh Care纖薄前置式洗衣機7公斤-1000轉（CFCR70111）：$1490

上置式洗衣機7公斤-850轉（AWE7085N）：$999

上置式洗衣機7公斤-1000轉（TDLR70120）：$1990

儲電式手提/直立兩用吸塵機25.2伏（VS2511）：$299

雙門雪櫃168公升(WF2T161RPS）：$1590

Puri-Pro抽濕淨化機20公升（DS201HW）：$1990

W Collection內置式微波爐22公升（W7MN810）：$2490

網店：www.whirlpool.com.hk

註：資料及價錢以相關機構公布為準

更多消費/著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm