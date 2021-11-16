低至一折！上水廣場「Xmas Party Sale購物祭」Crisella腕表、G2000圍巾一折發售　假日消費王可獲iPhone 13｜著數情報

Landmark North上水廣場即日至2022年1月2日推出「Xmas Party Sale購物祭」活動，屆時有逾3萬件美容化妝、時尚飾品、運動用品、餐飲食肆禮券以低至一折發售。

活動推出多項優惠，包括「1折換購賞」：消費滿指定金額，即可以一折激筍價換購人氣產品，包括iPhone13；「福袋大激賞」：送出逾1500份福袋禮遇，包括iPhone 13 pro max或Samsung Galaxy Z Flip3 5G等；「假日消費王」：在周末及公眾假期，每日首名最高消費的The Point by SHKP會員，即可獲贈AirPods第3代，聖誕期間更加碼送iPhone13 mini； 「甜點盛宴蜜蜜賞」：商場設多款遊戲大挑戰，消費滿指定金額即可參加，贏取商場現金券。

「Xmas Party Sale購物祭」@Landmark North上水廣場

日期：即日至2022年1月2日

時間：上午9時至晚上10時

地點：上水龍琛路39號

查詢：2639 9638

註：資料以主辦方公布為準

更多消費/著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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