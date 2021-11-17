蓮藕揀選及烹煮貼士：外表有泥較新鮮　蓮藕浸鹽水防氧化過冷河更爽脆

香港浸會大學中文系一級講師、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩（何芍盈攝）

蓮藕常用於煲湯或製作藕餅，還有其他煮法嗎？曾任廚師、研究飲食文化的「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩接受明報電子平台組訪問表示，蓮藕可以用作涼拌，加入麻油或醋，按個人口味選擇加辣與否。他講解如何揀選靚蓮藕，以及分享烹煮蓮藕貼士。

揀選烹煮蓮藕五貼士

‧蓮藕宜揀選肥大粗壯，而且飽滿結實無瘀傷，外皮以啡黃色為佳。蕭欣浩提醒，如外皮發黑即代表蓮藕已開始變壞；蓮藕外皮顏色過白，可能經過漂白。

‧外表有泥的蓮藕保存時間較長，亦較新鮮，烹煮前洗淨表面即可。

‧於藕節（蓮藕連接部分）切開蓮藕，有助保存更長時間。

‧蓮藕切開但未煮，可以先泡水或鹽水，以防氧化變黑。

‧蓮藕片以滾水汆燙後再過冰水，口感更爽脆。

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