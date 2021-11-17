Disney Classics Library@奧海城：獅子王、小飛俠、小飛象裝置穿梭5大迪士尼故事主題區｜聖誕好去處2021

奧海城即日起至2022年1月2日打造以迪士尼經典故事為主題的「Disney Classics Library」，《獅子王》、《木偶奇遇記》小木偶、《小飛俠》、《小飛象》及《小鹿斑比》等迪士尼經典童話角色化身大型裝置，穿梭「獅子王森林大會」、「小飛象雜技團體驗」、「小飛俠尋找長不大的密碼」、「小木偶奇遇劇場」及「小鹿斑比叢林快拍」5大經典故事區，與大家回顧一幕幕動人場景。粉絲更可以遊走商場各處，以AR互動遊戲揭開動人故事中的神秘驚喜，以嶄新角度重溫一幕幕經典場景。參加者完成任務後即可解鎖不同角色，自選角色組合，製作出獨一無二的限量角色筆記簿。

現場設期間限定店，搜羅多款獨家迪士尼經典珍藏系列精品，包括餐具套裝、抱枕、文具、環保袋、牀品套裝、T恤等，更推出會場限定明信片，以迪士尼經典故事海報設計，可加上DIY印章及心意字句，將祝福送給摯愛。

Disney Classics Library@奧海城

日期：即日至2022年1月2日

時間：中午12時至晚上9時

地點：奧海城2期地下主題中庭

註：資料以主辦方公布為準

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