Armani Beauty 2021聖誕限定彩妝系列　塑造不同妝感｜聖誕2021

Armani Beauty推出聖誕限定彩妝系列，其中限量版Eyes To Kill聖誕限定魅惑攝人眼影組合，以立體浮雕藝術品為靈感，由10種和諧色彩組合而成，適合為臉部及眼睛塑造不同妝感效果。另外，限量設計師電光藍氣墊精華粉底採用網紗氣墊設計，將奶霜質地粉底盛載於粉盒中，含電光藍微粒及珍珠粉末成分的粉底，再結合乳白精華，幫助肌膚更顯亮白及滋潤柔滑，膚色更通透明亮。粉底配方更富含高達30%水分精華，以及SPF50/PA+++的高防曬度。

Armani Beauty 2021聖誕限定彩妝系列

Eyes To Kill聖誕限定魅惑攝人眼影組合 $830

設計師電光藍氣墊精華粉底 $725

銷售地點：Giorgio Armani專門店及專櫃

網店：armanibeauty.buys.hk

查詢：中環遮打大廈109號店Giorgio Armani專門店（電話：2385 7838）

註：資料及價錢以品牌公布為準

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