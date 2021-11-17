Pinkoi Design Fest 2021@九龍灣零碳天地　巿集+互動展+Hello Kitty聯乘新品｜活動情報

「Pinkoi Design Fest 2021香港站」於11月19至21日在九龍灣建造業零碳天地舉行。（圖片由相關機構提供）

台灣創立的Pinkoi.com於10周年之際，本周五起一連三日（11月19至21日）於九龍灣建造業零碳天地舉行「Pinkoi Design Fest 2021香港站」，室內及室外活動包括Cashless設計市集，與香港新媒體藝術團隊XCEPT攜手打造「海濤浴／Kaitouyoku by XCEPT」治療系展覽，用海底聲畫治癒心靈；邀請日本人氣插畫家Noritake聯手推出商品，融入香港、台北、東京元素；剛於11月初推出的Pinkoi x Hello Kitty聯乘系列首次於場地曝光。

會員限定活動 入場送限量版布袋及曲奇

Pinkoi今次亦邀得汽車品牌MINI攜手推出兩架Pinkoi x MINI特別版汽車。miffy主題快閃店更會推售多款精美新品，同場還有台灣美食站，匯聚多款精選美食。入場更送Pinkoi 10周年特別版帆布袋、望月曲奇及IKEA美食換領券等禮物包，數量有限，送完即止。「Pinkoi Design Fest 2021香港站」為Pinkoi會員限定活動，凡於11月18日前於Pinkoi官網購票，即享「早鳥優惠」。新會員購票，訂單即減$10。

「Pinkoi Design Fest 2021香港站」@Pinkoi.com

日期：11月19至21日（星期五至星期日）

時間：11:00am-6:00pm（最後進場時間為5:30pm；《海濤浴／Kaitouyoku by XCEPT》展覽開放時間為2:00pm-6:00pm）

票價：$25（早鳥優惠至11月18日）；$30（現場購票）；新會員購票，訂單即減$10

購票連結：https://hk.pinkoi.com/product/V296VquT

地點：九龍灣常悅道8號建造業零碳天地

註：資料以主辦方公布為準