一田購物日優惠低至一折 11月24日開始 酒店枕$69、牀品三件裝$399、LED電視$296｜著數情報
文章日期：2021年11月18日
一田購物優惠日將於11月24日至30日舉行，部分電器、家品、Cashmere頸巾一折起限量發售，精選電視低至二折（11月25日開售），多款家品電器、廚具食品、保濕護膚套裝等限時減價。而一田超市價惠則延至12月7日結束，特設$100/4件優惠組合專區。下列為部分減價貨品。
一田購物優惠日 部分減價貨品及價錢：
‧Bedder Zleep酒店枕$69（原價：$699）
‧Doraemon高針全棉活性印花牀品套裝（牀笠+枕袋+被袋）單人至加大均一價$399（原價$1850-$2525）
‧TCL 24"HD LED TV（型號：24D315）$296（原價：1480）
‧Kenwood 0.5L Atom不鏽鋼熱水壺（型號：JKM076）$32（原價：328）
‧Primada 1.6L多功能飯煲$118（原價：$1188）
‧尚朋堂5L快速智能煲$168（原價：$1680）
‧ZWILLING TWIN Nova III 24cm（6L）深燒鍋$338（原價：$1999）
‧Stylemedia精選100%Cashmere頸巾$169（原價：$1690）
‧DYSON V8 Absolute無線吸塵機$2780＋送前置濾網（原價：$3780）
‧FILA精選男女裝羽絨背心$828（原價：$1780-$1980）
‧Clinique全新100小時補濕套裝$375（原價：$675）
更多減價貨品見一田網站。
一田購物優惠日：
日期：11月24日至30日（一田百貨）
11月24日至12月7日（一田超市）
地點：全線一田百貨、一田超市及各大展場【分店地址】
註：資料以主辦方公布為準
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