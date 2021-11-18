一田購物日優惠低至一折　11月24日開始　酒店枕$69、牀品三件裝$399、LED電視$296｜著數情報

一田購物優惠日：Clinique全新100小時補濕套裝$375（原價：$675）（一田網站圖片）

一田購物優惠日：FILA精選男女裝羽絨背心 $828（原價：$1780-$1980）（一田網站圖片）

一田購物優惠日：Kenwood 0.5L Atom不鏽鋼熱水壺（型號：JKM076）$32（原價：328）（賴俊傑攝）

一田購物優惠日：高針全棉活性印花牀品套裝（牀笠+枕袋+被袋）單人至加大均一價$399（原價$1850-$2525）（一田網站圖片）

一田購物優惠日：高針全棉活性印花牀品套裝（牀笠+枕袋+被袋）單人至加大均一價$399（原價$1850-$2525）（一田網站圖片）

一田購物價惠日（一田網站圖片）

一田購物優惠日將於11月24日至30日舉行，部分電器、家品、Cashmere頸巾一折起限量發售，精選電視低至二折（11月25日開售），多款家品電器、廚具食品、保濕護膚套裝等限時減價。而一田超市價惠則延至12月7日結束，特設$100/4件優惠組合專區。下列為部分減價貨品。

一田購物優惠日 部分減價貨品及價錢：

‧Bedder Zleep酒店枕$69（原價：$699）

‧Doraemon高針全棉活性印花牀品套裝（牀笠+枕袋+被袋）單人至加大均一價$399（原價$1850-$2525）

‧TCL 24"HD LED TV（型號：24D315）$296（原價：1480）

‧Kenwood 0.5L Atom不鏽鋼熱水壺（型號：JKM076）$32（原價：328）

‧Primada 1.6L多功能飯煲$118（原價：$1188）

‧尚朋堂5L快速智能煲$168（原價：$1680）

‧ZWILLING TWIN Nova III 24cm（6L）深燒鍋$338（原價：$1999）

‧Stylemedia精選100%Cashmere頸巾$169（原價：$1690）

‧DYSON V8 Absolute無線吸塵機$2780＋送前置濾網（原價：$3780）

‧FILA精選男女裝羽絨背心$828（原價：$1780-$1980）

‧Clinique全新100小時補濕套裝$375（原價：$675）

更多減價貨品見一田網站。

一田購物優惠日：

日期：11月24日至30日（一田百貨）

11月24日至12月7日（一田超市）

地點：全線一田百貨、一田超市及各大展場【分店地址】

註：資料以主辦方公布為準

更多著數情報：

低至一折！上水廣場「Xmas Party Sale購物祭」Crisella腕表、G2000圍巾一折發售 假日消費王可獲iPhone 13

惠而浦網店陳列開倉第二浪 優惠家電低至$299 洗衣機$999起

UNY生活創庫@將軍澳新都城中心 開幕優惠多籮籮 八式海膽刺身船低至$338

Häagen-Dazs x 櫻桃小丸子雪糕火鍋 早鳥優惠低至八八折

大閘蟹4人餐@名苑酒家 網上預訂人均$298起

點心放題午市@銅鑼灣名館 網上預訂四九折

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm