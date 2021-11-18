UNY生活創庫@將軍澳新都城中心　開幕優惠多籮籮　八式海膽刺身船低至$338｜著數情報

日式超市UNY生活創庫第三間分店於11月初在將軍澳新都城中心二期開業，開幕期間有多款商品以優惠價發售，包括北海道白蛋（10隻裝，$22）、愛比素蜜糖（$128／2樽）、Aqua Leader斯里蘭卡急凍野生原隻花竹蝦（$138）等。另外，即日至11月30日，部分人氣食品亦以限定優惠價發售，包括GOSO GOSO湯種蛋撻（6件，$40）、特選2人壽司盛盒（$198）、櫻花壽司拼盤（$188）、八式海膽刺身船（$338）、芥末籽烤慢煮西班牙黑毛豬鞍、柚子味噌草莓羽衣甘藍沙律等，商品每日限量發售，售完即止。

此外，顧客由11月19日起，憑最多兩張即日收據購物滿$300或以上，即可以優惠價$20換購限量UNY環保購物袋乙個；滿$500或以上可以優惠價$59換購BRUNO不鏽鋼保溫瓶乙個，數量有限，換完即止。

UNY生活創庫@將軍澳新都城中心

地址：新界將軍澳欣景路8號MCP CENTRAL（新都城中心2期）UG036

營業時間：上午8時半至晚上10時

網址：apitauny.com.hk

Facebook：www.facebook.com/UNY.hongkong

註：資料及價錢以相關機構公布為準

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