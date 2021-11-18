《怪獸公司》聖誕裝置@太古城中心 執行派禮物任務換限量版貼紙｜聖誕好去處2021【短片】
文章日期：2021年11月18日
迪士尼與彼思經典動畫《怪獸公司》上映20年，太古城中心於11月19日至2022年1月2日舉行「Merry GIFTmas @Cityplaza」聖誕主題活動，大型裝置包括「派禮物整裝室」、「禮物傳送門」及「阿Boo快樂睡房」等，可與《怪獸公司》角色如毛毛、大眼仔和阿Boo等打卡拍照。大家更可以成為「怪獸公司」禮物派送員，只要於禮物派送員登記站或活動網站登記辦理專屬員工證，訂閱Cityplaza電子報，並於場內執行派禮物挑戰，即可換領《怪獸公司》限量版貼紙。現場設「Disney．Pixar期間限定店」可選購限量禮品。
《怪獸公司》x 太古城中心「Merry GIFTmas @Cityplaza」聖誕主題活動
日期：2021年11月19日至2022年1月2日
時間：中午12時至晚上9時（周一至五）、上午11時至晚上9時（周六、日及公眾假期）
地點：太古城中心2樓中庭及中橋
活動網站：xmas.cityplaza.com
註：資料以主辦方公布為準
圖、文、片：何采思
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