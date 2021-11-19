黑木耳｜黑木耳高纖通血管　飯後配橙、奇異果助吸鐵質【附處理黑木耳貼士】

黑木耳一般浸泡1至2小時已足夠。（資料圖片）

黑木耳有何好處？宜配搭什麼食物？適合什麼人食用？哪些人應慎吃黑木耳？營養師為大家介紹：

‧高纖

黑木耳含豐富膳食纖維。黑木耳的水溶性纖維可與膽鹽結合並排出體外，有助降低膽固醇，控制血糖，幫助預防心血管疾病，非水溶性纖維則可加速腸道蠕動，幫助排便，預防便秘。

‧通血管

黑木耳具有「血管清道夫」的稱號，含抗凝血物質，可預防膽固醇在血管中沉積，幫助通血管，預防血管硬化問題。

‧高鐵質

黑木耳含豐富的植物性鐵質，適合素食者從中攝取鐵質，有助預防貧血。

‧黑木耳配富含維他命C食物

黑木耳含豐富植物性鐵質，但在人體吸收率較低，須透過維他命C幫助提升吸收率，建議在同一餐，或食黑木耳後吃高維他命C的新鮮水果，例如橙或奇異果，幫助吸收鐵質。

‧什麼人適合吃黑木耳？

缺鐵性貧血者、素食者、經期經血量多的女士、鐵質需求量高的孕婦都適合吃黑木耳。

‧什麼人宜慎吃黑木耳？

由於黑木耳高纖，容易在人體內製氣，進食後有機會胃氣脹不適，因此腸胃容易不適、容易胃痛、胃氣多者宜慎吃，適可而止。

另外，菇菌類食物（黑木耳）屬中度普林（purine）食物，痛風者平日可適量進食黑木耳，嚴重痛風者發病期間，則不宜進食黑木耳，進食前宜諮詢醫生或營養師意見。

處理及儲存黑木耳貼士：

營養師建議，不宜久浸黑木耳，食用前亦要留心黑木耳有否變壞。

問：黑木耳有毒？

答：黑木耳本身沒有毒素，但購買時有機會混入其他有毒菇類，因此購買黑木耳時，應慎選來源可靠的食物商。

問：黑木耳浸得愈耐，細菌愈多？

答：對，黑木耳浸得愈耐，細菌愈多。微生物不能在乾身黑木耳滋生或繁殖，但浸泡含水分，加上黑木耳含纖維和碳水化合物，能為微生物提供營養素，倘若在夏天及環境濕度較高，會增加細菌的繁殖速度。

進食受細菌感染的黑木耳後，有機會出現腹瀉、嘔吐等腸道問題，若情況嚴重，細菌有機會破壞器官功能，或有致命危險，但情況不常見。

黑木耳一般浸泡1至2小時已足夠，建議準備烹煮前才浸泡，毋須浸過夜或浸兩日。

問：怎樣存放和處理乾黑木耳？

答：乾黑木耳宜存放在乾爽或陰涼位置，例如放入雪櫃，以低溫防止及減慢微生物滋生。進食黑木耳前可浸泡約1-2小時，然後用水沖洗乾淨，徹底煮熟才吃。黑木耳不能生食。

浸泡或食用前，應檢查黑木耳有否出現異樣或變壞，例如有斑點或異味便不建議食用。

資料來源：明報、註冊營養師（澳洲）周詠苑

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