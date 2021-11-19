黑木耳食譜：涼拌黑木耳粉絲、黑木耳黃豆湯

黑木耳含豐富膳食纖維，有助降低膽固醇，控制血糖，幫助預防心血管疾病。黑木耳涼拌、煲湯同樣美味，以下介紹黑木耳兩食譜：

‧涼拌黑木耳粉絲（1人分量）

材料：

黑木耳 半碗

紅蘿蔔 半條

雞蛋 1隻

青瓜 半條

粉絲 1碗

炒粉絲調味料：

生抽 1茶匙

老抽 1茶匙

蠔油 1茶匙

糖 1茶匙

調味料：

麻油 半茶匙

芝麻 1茶匙

製法：

1. 黑木耳洗淨、浸泡約1-2小時，切絲備用。

2. 粉絲焯熟備用。

3. 紅蘿蔔和青瓜洗淨及切絲。

4. 雞蛋輕煎製成蛋皮，切成蛋絲。

5. 以油（1茶匙）熱鑊，放入黑木耳、紅蘿蔔、青瓜、蛋絲、粉絲，加入炒粉絲調味料，拌勻炒熱即成，可直接熱食。

6. 涼拌：將炒好的食材放入雪櫃，進食前加入麻油和芝麻調味即成。

營養師貼士：

涼拌黑木耳粉絲，可當作正餐食用，上班族可在家炮製後帶回公司放入雪櫃，午餐時間即刻有得食！

‧黑木耳黃豆湯（約3-4人分量）

材料：

黑木耳 1碗

粟米 1條

紅蘿蔔 1條

黃豆 1/3碗

水 適量（蓋過食材）

製法：

1. 黑木耳洗淨、浸泡約1-2小時備用。

2. 水滾後放入所有材料，再水滾調慢火，煲約1.5小時即成。可自行選擇加適量鹽調味。

營養師貼士：

· 保留黃豆可煲製素湯，減少吸收動物肉類的飽和脂肪，亦可用瘦肉（約$30）代替黃豆，煲成肉湯。

· 黑木耳粟米黃豆湯宜連湯渣齊吃，可當作一人分量的正餐，或當作一家人的湯水。

資料來源：明報、註冊營養師（澳洲）周詠苑

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