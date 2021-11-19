黑木耳食譜：涼拌黑木耳粉絲、黑木耳黃豆湯
文章日期：2021年11月19日
黑木耳含豐富膳食纖維，有助降低膽固醇，控制血糖，幫助預防心血管疾病。黑木耳涼拌、煲湯同樣美味，以下介紹黑木耳兩食譜：
‧涼拌黑木耳粉絲（1人分量）
材料：
黑木耳 半碗
紅蘿蔔 半條
雞蛋 1隻
青瓜 半條
粉絲 1碗
炒粉絲調味料：
生抽 1茶匙
老抽 1茶匙
蠔油 1茶匙
糖 1茶匙
調味料：
麻油 半茶匙
芝麻 1茶匙
製法：
1. 黑木耳洗淨、浸泡約1-2小時，切絲備用。
2. 粉絲焯熟備用。
3. 紅蘿蔔和青瓜洗淨及切絲。
4. 雞蛋輕煎製成蛋皮，切成蛋絲。
5. 以油（1茶匙）熱鑊，放入黑木耳、紅蘿蔔、青瓜、蛋絲、粉絲，加入炒粉絲調味料，拌勻炒熱即成，可直接熱食。
6. 涼拌：將炒好的食材放入雪櫃，進食前加入麻油和芝麻調味即成。
營養師貼士：
涼拌黑木耳粉絲，可當作正餐食用，上班族可在家炮製後帶回公司放入雪櫃，午餐時間即刻有得食！
‧黑木耳黃豆湯（約3-4人分量）
材料：
黑木耳 1碗
粟米 1條
紅蘿蔔 1條
黃豆 1/3碗
水 適量（蓋過食材）
製法：
1. 黑木耳洗淨、浸泡約1-2小時備用。
2. 水滾後放入所有材料，再水滾調慢火，煲約1.5小時即成。可自行選擇加適量鹽調味。
營養師貼士：
· 保留黃豆可煲製素湯，減少吸收動物肉類的飽和脂肪，亦可用瘦肉（約$30）代替黃豆，煲成肉湯。
· 黑木耳粟米黃豆湯宜連湯渣齊吃，可當作一人分量的正餐，或當作一家人的湯水。
資料來源：明報、註冊營養師（澳洲）周詠苑
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