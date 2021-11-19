領展29商場送過千萬元獎品　特別大獎可與Mirror排舞師學跳舞、跟曹星如學打拳｜著數情報

領展於即日至12月31日推出「聖誕二重賞‧幸運大抽獎」活動，一連六星期送出超過65000份獎品，總值超過1千萬元。顧客只需登記成為領展會員，並於29個指定商場或街市即日以電子貨幣消費滿$300或以上，即可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會一次；即日以電子貨幣消費滿$500或以上，即可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會兩次。

「即抽即中獎」獎品超過65000份，包括餐飲現金券、氣炸鍋、雙層小電鍋等。「終極大抽獎」的頭獎包括周生生10萬元足金禮券，亦有機會贏走尚品5萬元禮券、PanaShop 3萬元禮券、iPhone 13及Dyson風筒等獎品。「終極大抽獎」更設兩個特別大獎，包括與Mirror排舞導師Rock Sir學跳舞及曹星如學打拳。

領展「聖誕二重賞 ‧ 幸運大抽獎」

日期：即日至12月31日

換領時間：中午12時至晚上8時

參與商場及街市：T Town、天盛商場及街市、天耀廣場、蝴蝶廣場及街市、富泰商場及街市、良景廣場、朗屏商場及街市、富善商場及街市、太和廣場及街市、彩園廣場、禾輋廣場及街市、隆亨商場、美林商場及街市、沙角商場、顯徑商場及街市、愉翠商場及街市、頌安商場及街市、樂富廣場及街市、黃大仙中心、鯉魚門廣場、秀茂坪商場及街市、TKO Gateway及街市、TKO Spot及街市、彩雲商場、南昌薈及街市、元州商場、興華廣場、長發廣場及逸東商場

網址：Linkhk.com

註：資料以主辦方公布為準

更多消費/著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm