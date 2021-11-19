迪士尼聖誕A Disney Christmas率先睇 米奇聖誕舞會+Duffy冬雪巡禮+飄雪舞台+聖誕樹亮燈【短片‧多圖】
文章日期：2021年11月19日
香港迪士尼樂園「A Disney Christmas」聖誕主題活動即日起至2022年1月2日舉行，聖誕節目如「米奇與好友聖誕舞會」、「Duffy與好友冬雪歡樂巡禮」、「奇妙飄雪 聖誕高飛」舞台、「夢想成真聖誕樹亮燈禮」等會在樂園不同地方上演，與大家歡度佳節。明報電子平台組記者今日（19日）率先以短片帶大家觀賞「米奇與好友聖誕舞會」，以及晚上「奇妙飄雪 聖誕高飛」部分表演，過一個浪漫白色聖誕。
迪士尼「A Disney Christmas」五大飄雪位
1. Duffy與好友冬雪歡樂巡禮（途經迪士尼魔法書房外及城堡附近）
2. 奇妙飄雪 聖誕高飛（奇妙夢想城堡舞台）
3. 米奇與好友聖誕舞會（奇妙夢想城堡舞台）
4. 夢想冬日市集（幻想世界夢想花園）
5. 夢想成真聖誕樹亮燈禮（美國小鎮大街）
迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動
日期：即日至2022年1月2日（逢周二、周四休園，2021年12月15日至2022年1月2日每日開放）
時間：上午10時半至晚上7時半
逢周五至日、2021年12月17日至2022年1月2日開放時間至晚上8時半
地點：香港迪士尼樂園
文：何芍盈 圖、片：何采思
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