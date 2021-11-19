迪士尼聖誕A Disney Christmas率先睇　米奇聖誕舞會+Duffy冬雪巡禮+飄雪舞台+聖誕樹亮燈【短片‧多圖】

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：聖誕主題商品（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：聖誕主題商品（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：聖誕主題商品（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：聖誕主題美食（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：聖誕主題美食（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：聖誕主題美食（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：聖誕主題美食（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：聖誕主題美食（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：與換上冬日服飾的Duffy和OluMel見面（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：與《玩轉極樂園》主角米哥（Miguel）見面（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：與《玩轉極樂園》主角米哥（Miguel）見面（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：米奇與好友聖誕舞會（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：米奇與好友聖誕舞會（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：米奇與好友聖誕舞會（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：米奇與好友聖誕舞會（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：米奇與好友聖誕舞會（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：米奇與好友聖誕舞會（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：米奇與好友聖誕舞會（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：夢想成真聖誕樹亮燈（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：「Duffy與好友冬雪歡樂巡禮」（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：「Duffy與好友冬雪歡樂巡禮」（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：「Duffy與好友冬雪歡樂巡禮」（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：「奇妙飄雪 聖誕高飛」（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：米奇與好友聖誕舞會（何采思攝）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動：夢想成真聖誕樹亮燈（何采思攝）

香港迪士尼樂園「A Disney Christmas」聖誕主題活動即日起至2022年1月2日舉行，聖誕節目如「米奇與好友聖誕舞會」、「Duffy與好友冬雪歡樂巡禮」、「奇妙飄雪 聖誕高飛」舞台、「夢想成真聖誕樹亮燈禮」等會在樂園不同地方上演，與大家歡度佳節。明報電子平台組記者今日（19日）率先以短片帶大家觀賞「米奇與好友聖誕舞會」，以及晚上「奇妙飄雪 聖誕高飛」部分表演，過一個浪漫白色聖誕。

迪士尼「A Disney Christmas」五大飄雪位

1. Duffy與好友冬雪歡樂巡禮（途經迪士尼魔法書房外及城堡附近）

2. 奇妙飄雪 聖誕高飛（奇妙夢想城堡舞台）

3. 米奇與好友聖誕舞會（奇妙夢想城堡舞台）

4. 夢想冬日市集（幻想世界夢想花園）

5. 夢想成真聖誕樹亮燈禮（美國小鎮大街）

迪士尼「A Disney Christmas」聖誕活動

日期：即日至2022年1月2日（逢周二、周四休園，2021年12月15日至2022年1月2日每日開放）

時間：上午10時半至晚上7時半

逢周五至日、2021年12月17日至2022年1月2日開放時間至晚上8時半

地點：香港迪士尼樂園

網址：www.hongkongdisneyland.com

文：何芍盈 圖、片：何采思

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