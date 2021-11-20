洛神花｜洛神花性涼味酸　消滯消脂【附洛神花食用宜忌】

洛神花顏色鮮艷，不少女士愛用來沖花茶。洛神花有什麼好處？洛神花有沒有進食或飲用上限？什麼人要小心服用？

洛神花有什麼好處？

在中醫角度，洛神花性涼味酸，有斂肺止咳，亦有降血壓、解酒、健胃消滯、消脂作用。

洛神花有什麼營養價值？

洛神花有維他命A及C、蛋白質、蘋果酸、鐵、鈉等多種營養素，還具有抗氧化能力的原兒茶酸和穀胱甘肽，可降低壞膽固醇、清除自由基及有美白作用。

洛神花中的類黃酮、異黃酮、花青素、檸檬酸，以及多種氨基酸等，對減緩血管硬化及抑制心血管病變有幫助。

洛神花勿食過量 不宜空腹食用

洛神花味酸性涼，不宜大量進食，建議每日不宜服用超過20克洛神花（不論沖飲或食用）。洛神花茶不應在空腹時飲用，宜飽肚後飲。

寒性體質‧女士行經‧血壓偏低慎吃

洛神花味酸，容易胃痛、胃酸過多的人不宜多吃；洛神花性涼，體質屬寒的人、女士行經時或懷孕期間應慎吃。

洛神花有利尿及降壓作用，腎病患者及血壓偏低者亦應慎吃，食用前可先諮詢醫生或營養師意見。

洛神花可配山楂杞子

洛神花可以配搭多種食物，如山楂、烏梅、杞子、玫瑰花、蘋果等。洛神花除了可製成洛神花茶，更可做果醬、蜜餞等。

洛神花小知識：花瓣非紅色 食用部分為紅色花萼

洛神花鮮艷奪目，許多人誤以為洛神花的花瓣是紅色，其實花瓣上部是淡黃色，鮮紅色是可食用的花萼，接連的莖一樣呈紫紅色。大家平時喝洛神花茶就是花萼部分，而非花瓣。

洛神花又名玫瑰茄、紅角葵等，主要因其鮮紅的外表得名。原產於印度，分佈於熱帶及亞熱帶地區。洛神花的花期為7至10月，花謝後約2至6星期可採收，10至11月為豐產期，一棵健康植株一般可採收上百個肉質花萼。

資料來源：明報、註冊中醫師葉麗斌

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