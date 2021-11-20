洛神花食譜｜洛神花山楂茶、洛神花果醬
文章日期：2021年11月20日
洛神花茶顏色鮮艷，簡單易整。
洛神花茶（1人分量）
材料：
洛神花（新鮮或曬乾） 2朵
熱水 適量
製法：
1.洛神花用清水略為清洗。
2.加入熱水沖泡1分鐘即成，花茶可翻沖一兩次，或沖至無味。
3.可按個人喜好加入冰糖，或稍為放涼後，加蜜糖調味。
註：洛神花茶不宜空腹飲用，以免「削胃」，造成胃痛或胃酸倒流；飯後飲則有助消化。
洛神花山楂茶（1人分量）
材料：
洛神花（新鮮或曬乾） 2至3朵
山楂 1至2錢
甘草 1至2錢
生薑 1至2片
滾水 適量
製法：
1.所有材料放入杯中，加入滾水。
2.焗約15分鐘即成。
註：洛神花和山楂有消食導滯作用，甘草中和酸味，脾胃虛寒人士加溫性的生薑，有助中和寒性，是消滯好幫手。
各人體質不同，如有疑問，服用前應諮詢註冊中醫師或家庭醫生。
洛神花果醬
自製洛神花果醬，沒添加防腐劑、人造香味，而且可以控制糖分，食得更健康。
材料：
洛神花 1斤
水 250毫升
天然原糖 500克
製法：
1. 洛神花去種子及洗淨切碎。
2. 開熱鑊（易潔鑊為佳），下洛神花，不時攪拌，洛神花釋出果膠時加水煮至完全溶掉呈稠狀。
3. 轉慢火下天然原糖，將糖煮溶。
4. 果醬放在雪櫃可存放約兩三星期，因是全天然食物，建議盡快吃完。
資料來源：明報、註冊中醫師葉麗斌
洛神花營養/食譜：
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