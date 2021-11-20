昂坪360 x Venchi朱古力聖誕嘉年華　朱古力裝置打卡玩有奬遊戲　小童纜車門票6折｜聖誕好去處

昂坪360與意大利朱古力品牌Venchi攜手打造「昂坪360 x Venchi朱古力聖誕嘉年華」。即日至2022年1月2日，在昂坪市集設有打卡必到的IG-able朱古力聖誕裝置，Gelato雪糕像天使禮物般從天而降，化身成倒放的聖誕樹。另設4項遊戲包括「百發百中神射手」、「滾球過三關」、「雪糕圈套」以及「眼明手快層層疊」，讓大家有機會贏取獎品。於12月24日至26日期間，聖誕老人將遊走昂坪市集每個角落，沿途派發小禮物。推廣期間，凡於東涌、昂坪纜車站售票處或透過昂坪360官方網站，購買任何小童來回纜車門票，即可尊享6折優惠，票價低至$66。

昂坪360 x Venchi朱古力聖誕嘉年華

1.IG-able聖誕朱古力打卡裝置

日期：即日至2022年1月2日

時間：11:00am-5:00pm

地點：昂坪市集

2.聖誕攤位遊戲區

日期：即日至2022年1月2日

時間：11:00am-5:00pm

地點：昂坪市集19號舖

遊戲券：每張$20，適用於遊戲一局

購票地點：東涌纜車站售票處、昂坪纜車站售票處及360旅遊資訊中心

3.聖誕大激賞優惠

日期：即日至2022年1月2日

優惠：於昂坪360東涌纜車站售票處、昂坪纜車站售票處或昂坪360官方網站購買任何小童來回纜車門票，可享6折優惠

網址：https://webstore.np360.com.hk

註：資料及價錢以主辦方公布為準

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