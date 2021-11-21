聖誕下午茶或聖誕蛋糕@朗廷酒店廷廊 12月1日起網上預訂八折｜聖誕2021
文章日期：2021年11月21日
香港朗廷酒店將於12月1日以年度聖誕樹亮燈儀式為佳節揭開序幕，屆時廷廊會推出奢華雅致聖誕下午茶。食客可以細味一系列精緻小吃，精選甜點包括聖誕雪橇、黑加侖子栗子慕絲蛋糕、甜蜜蛋糕杯、各款鹹點及英式鬆餅。食客可選擇另加$200升級飲品至氣泡茶或香檳，感受優雅下午茶滋味。［聖誕下午茶菜單］12月1日開始，廷廊更有由糕點團隊精心炮製各款聖誕應節甜點和小吃，例如聖誕樹頭蛋糕、鮮果蛋糕、朱古力、意大利聖誕麵包等。網上預訂可獲八折優惠（12月24-27日及1月1-2日除外）。優惠先到先得，售完即止。
聖誕下午茶@廷廊
供應日期及價錢（另設加一服務費）：
12月1-19日（周一至周五）3:00pm-5:30pm：兩位$698
12月1-19日（周六至周日）：兩位$768
首輪：2:15pm-4:15pm
次輪：4:30pm-6:30pm
12月20-23日、27-31日 3:00pm-5:30pm：兩位$768
12月24-26日、1月1-2日：兩位$888
首輪：2:15pm-4:15pm
次輪：4:30pm-6:30pm
*另加$200配Saicho氣泡茶或香檳兩杯
地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店大堂廷廊
查詢：2132 7890／2132 7891
網上預訂：www.buys.hk/the-langham-hk/html/festival-2021-checkout-zh.html
聖誕蛋糕@廷廊
供應期：12月1日起
查詢：2132 7890／2132 7891
網上預訂：www.buys.hk/the-langham-cake-shop/html/pc-cake-shop-checkout-zh.html
註：資料及價錢以餐廳公布為準
聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN
美食情報：bit.ly/3l4Cq64
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