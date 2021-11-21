牛の館火鍋放題　四人同行一人免費｜著數情報

旺角日台火鍋放題店牛の館即日至11月30日舉行「牛の館美食慶典」，食客四人同行一人免費（價低者為免費）。

「牛の館美食慶典」@牛の館

優惠期：即日至11月30日

120分鐘火鍋放題套餐（全日供應）

特選套餐（11品）：小童及長者$98 成人$218

豪華套餐（20品）：小童及長者$148 成人$268

尊尚套餐（24品）：小童及長者$198 成人$368

90分鐘午市火鍋放題套餐（供應時間：12:00nn-5:00pm）

特選套餐（4品）：小童及長者$88 成人$148

豪華套餐（6品）：小童及長者$108 成人$198

尊尚套餐（10品）：小童及長者$138 成人$248

*惠顧放題，每名客人可獲Häagen-Dazs雪糕100ml或Mövenpick雪糕100ml一杯

*另設加一服務費

地址：九龍旺角砵蘭街240-244號文華商場（MPM）1樓C1號舖

查詢電話：3751 6255

訂座電話：5111 1420

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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