牛の館火鍋放題 四人同行一人免費｜著數情報
文章日期：2021年11月21日
旺角日台火鍋放題店牛の館即日至11月30日舉行「牛の館美食慶典」，食客四人同行一人免費（價低者為免費）。
「牛の館美食慶典」@牛の館
優惠期：即日至11月30日
120分鐘火鍋放題套餐（全日供應）
特選套餐（11品）：小童及長者$98 成人$218
豪華套餐（20品）：小童及長者$148 成人$268
尊尚套餐（24品）：小童及長者$198 成人$368
90分鐘午市火鍋放題套餐（供應時間：12:00nn-5:00pm）
特選套餐（4品）：小童及長者$88 成人$148
豪華套餐（6品）：小童及長者$108 成人$198
尊尚套餐（10品）：小童及長者$138 成人$248
*惠顧放題，每名客人可獲Häagen-Dazs雪糕100ml或Mövenpick雪糕100ml一杯
*另設加一服務費
地址：九龍旺角砵蘭街240-244號文華商場（MPM）1樓C1號舖
查詢電話：3751 6255
訂座電話：5111 1420
註：資料及價錢以餐廳公布為準
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