小雪‧二十四節氣｜中醫食譜：胡椒鹹菜豬肚湯祛風和胃 痛風、感冒喉痛者不宜飲
文章日期：2021年11月22日
小雪氣候漸冷，註冊中醫葉麗斌分享胡椒鹹菜豬肚湯食譜。豬肚是豬的胃部，中醫講求以形補形，適量飲用豬肚湯對怕冷、口淡、消化不良的胃寒問題有幫助，惟豬肚難消化，故不宜吃太多湯渣，食用時可將豬肚切件；白胡椒則有祛風和胃之效。此湯水性質溫熱，陰虛火旺、有感冒發熱喉嚨痛徵狀、體質熱及痛風者不宜飲用。
胡椒鹹菜豬肚湯
材料：
白胡椒 1湯匙
鹹酸菜 半個
豬肚 1個（新鮮或急凍皆可）
排骨 300克
薑 3厚片
葱段 適量
水 適量
做法：
1. 白胡椒搗碎，鹹酸菜預先用水浸1小時，薑片拍鬆備用。
2. 豬肚脂肪剪去，內外用粗鹽及生粉洗２-3次，沖水後瀝乾備用。
3. 豬肚和排骨汆水：半煲水加薑片及葱段，水滾後放入豬肚和排骨煮3分鐘，瀝乾備用。
4. 白鍋烘乾豬肚，取出備用。
5. 準備大半煲水，水滾後將所有材料放入，轉中小火煮約2小時 。
6. 試味，如有需要可加鹽，如湯水偏鹹可用糖調味。
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