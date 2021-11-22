小雪‧二十四節氣｜中醫食譜：胡椒鹹菜豬肚湯祛風和胃　痛風、感冒喉痛者不宜飲

小雪氣候漸冷，註冊中醫葉麗斌分享胡椒鹹菜豬肚湯食譜。豬肚是豬的胃部，中醫講求以形補形，適量飲用豬肚湯對怕冷、口淡、消化不良的胃寒問題有幫助，惟豬肚難消化，故不宜吃太多湯渣，食用時可將豬肚切件；白胡椒則有祛風和胃之效。此湯水性質溫熱，陰虛火旺、有感冒發熱喉嚨痛徵狀、體質熱及痛風者不宜飲用。

胡椒鹹菜豬肚湯

材料：

白胡椒 1湯匙

鹹酸菜 半個

豬肚 1個（新鮮或急凍皆可）

排骨 300克

薑 3厚片

葱段 適量

水 適量

做法：

1. 白胡椒搗碎，鹹酸菜預先用水浸1小時，薑片拍鬆備用。

2. 豬肚脂肪剪去，內外用粗鹽及生粉洗２-3次，沖水後瀝乾備用。

3. 豬肚和排骨汆水：半煲水加薑片及葱段，水滾後放入豬肚和排骨煮3分鐘，瀝乾備用。

4. 白鍋烘乾豬肚，取出備用。

5. 準備大半煲水，水滾後將所有材料放入，轉中小火煮約2小時 。

6. 試味，如有需要可加鹽，如湯水偏鹹可用糖調味。

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