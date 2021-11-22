魔雪奇緣冰雪夢幻王國@荃新天地　愛莎安娜歡迎大家、小白許願樹4米高、360度冰雪奇景體驗｜聖誕好去處2021【短片】

《魔雪奇緣》系列主題聖誕活動「冰雪夢幻王國Snowy Wonderland」即日至2022年1月2日在Citywalk荃新天地舉行。荃新天地變身「冰雪小鎮」，設有4米高「小白許願樹」，逾百個可愛雪人小白掛飾配搭茫茫白雪森林。愛莎塑像在中庭「冰雪水晶庭園」歡迎大家，安娜公主塑像亦在冰雪城堡前與粉絲見面。步入城堡內，360度沉浸式「冰雪夢幻奇景」讓大家可以與角色置身無邊際空間，體驗獨特拍照效果。粉絲可於周末及聖誕假期在「飄雪樂園」與小白一同留住最美一刻。場內特設期間限定店，發售多款主題精品，部分更是率先於荃新天地獨家限量發售，包括最新手機保護殼、流動電話充電器連鏡盒及可愛兒童T恤。

冰雪夢幻王國Snowy Wonderland@Citywalk荃新天地

日期：11月16日至2022年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：荃新天地1期及2期

冰雪夢幻奇景

日期：11月16日至2022年1月2日

時間：1:00pm-9:00pm

地點：荃新天地1期中庭

S+REWARDS會員憑5點數可參與「冰雪夢幻奇景」體驗一次。(利用S+REWARDS手機應用程式預約參與，每節名額有限，額滿即止。)

飄雪樂園

日期：11月16日至2022年1月2日（逢周六、周日、公眾假期、12月24日及31日）

時間：1:00pm-9:00pm

地點：荃新天地1期中庭

S+REWARDS會員憑10點數可參與「冰雪夢幻奇景」體驗一次。(利用S+REWARDS手機應用程式預約參與，每節名額有限，額滿即止。)

期間限定店

日期：11月16日至2022年1月2日

時間：11:00am-9:00pm

地點： 荃新天地1期中庭

註：資料以主辦方公布為準

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