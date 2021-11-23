保暖｜中醫教5個「暖氣開關穴」　促進氣血循環暖身【附按穴位置圖】

保暖穴位1：大椎穴，按摩前搓暖雙手，再用手掌搓大椎穴5分鐘。（圖片由受訪者提供）

中醫講解5個「暖氣開關穴」，透過按摩、沖洗及敷貼這些穴位，幫助促進氣血循環，讓身體暖和起來。（資料圖片/受訪者提供圖片/明報製圖）

天氣轉冷，怕冷的人常會感到身體和手腳冰冷。註冊中醫胡玘君講解5個「暖氣開關穴」，透過按摩、沖洗及敷貼這些穴位，幫助促進氣血循環，讓身體暖和起來。

5個「暖氣開關穴」

1.大椎穴（頸背）

功效：大椎穴是調節全身怕冷的重要穴位，按摩可以通絡散寒，預防感冒。

位置：低頭時項後正中隆起最高（項背正中線第七頸椎棘突下凹陷中，見圖2）

取暖法：方法1.按摩之前搓暖雙手，令手部暖和，再用手掌搓大椎穴5分鐘，將暖氣輸入大椎穴；方法2.洗澡時用約40度的水沖大椎穴（沖水約10分鐘）；方法3.或貼生薑片（注意不用貼太久，如皮膚敏感者，宜諮詢醫生意見）。

2.陽池穴（手部）

功效：陽池穴是支配手部血液循環穴位，熱敷可以促進血液循環，暖和身體從而消除手冷。按摩亦有治療腕痛無力之效。

位置：腕背橫紋中，當指伸肌腱尺側緣凹陷處。（見圖4）

取暖法：方法1.可以左右手交替按摩；方法2.將薑片刺細孔後，貼於陽池穴上；方法3.以風筒暖風吹數秒。

3.神闕穴（肚臍）

功效：神闕穴是長壽要穴，按摩使腹部溫暖，有助調經及助孕。

位置：肚臍（見圖5）

取暖法：每天睡覺前，將雙手搓熱後放於肚；或以風筒暖風吹數秒。

4.命門穴（後腰）

功效：能治療腰脊痛、小便頻、精力減退、疲勞、老人斑、骨質疏鬆等。神闕穴及命門穴是督脈與任脈陽穴，在人體相應對，按摩能讓氣血運行，陰陽調和，預防疾病。

位置：與肚臍正對的後腰位（見圖6）

取暖法：方法1.用左手食指、中指及無名指的指肚搓穴位至出現灼熱感。可先把尾骨部位搓熱，沿尾骨搓到命門穴，再搓穴5分鐘。方法2.以風筒暖風吹幾秒。

5.湧泉穴（腳部）

功效：湧泉穴有「接地氣的樞紐」之稱，按揉可以改善足部血液循環，調整血壓和暖足，改善下肢怕冷問題及助孕。

位置：在腳掌心，捲起腳掌時見腳掌前部的凹陷處。腳掌約第2、3隻腳趾的趾縫紋頭端，與腳跟後端連成直線後，前1/3折點為湧泉穴。（見圖7）

取暖方法：方法1.雙腳自然向上分開，用雙手自然輕緩拍打穴位。方法2.每天洗腳後，用手搓腳掌或者腳掌互搓。方法3.睡前用約40度的水泡腳20分鐘，然後揉搓雙腳的湧泉穴。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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