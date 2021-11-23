迪士尼奇妙飄雪聖誕@屯門市廣場 夢想城堡＋許願區＋攤位遊戲 ｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年11月23日
以迪士尼樂園為主題的聖誕活動「奇妙飄雪聖誕」即日至2022年1月2日在屯門市廣場舉行。在商場內可暢遊奇妙主題區，可於7.5米高奇妙夢想城堡裝置、「歡樂相傳禮物區」拍照，又可於「奇妙夢想許願區」向光影球許下聖誕願望。「冬日嘉年華」設有互動攤位遊戲（「幸運金幣」、「滾滾雪球」、「繽紛圈圈樂」）。期間限定店售賣聖誕主題精品。S+REWARDS會員可以憑指定點數參加「奇妙迪士尼立體聖誕卡」及「大鼻鋼牙閃亮聖誕樹」親子工作坊。
奇妙飄雪聖誕@屯門市廣場
日期：11月16日至2022年1月2日
時間：10:00am-10:00pm
地點：一樓中央廣場
「冬日嘉年華」遊戲區
日期：逢周六、周日、12月24日至1月2日
開放時間：指定日子12:00nn-9:00pm
其餘日子：每日1:00pm-7:00pm
地點：一樓中央廣場
期間限定店
日期：11月16日至2022年1月2日
時間：11:00am-9:00pm
地點：一樓中央廣場
註：資料以主辦方公布為準
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