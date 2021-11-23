禪繞畫x文具x聖誕裝置@迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場｜聖誕好去處2021

迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場及港灣豪庭廣場，即日至2022年1月2日聯手舉行「『文』遊藝術聖誕」，以三款文具用品︰「筆」、「萬字夾」及「紙膠帶」為主題，由禪繞認證教師Cat Kwan設計禪繞畫圖案，把各款文具融合聖誕色彩、圖案及禪繞畫（Zentangle），打造出玩味打卡場景。迎海薈以「筆」為主題，設立全港首個3米高的巨型手搖鉛筆刨立體裝置。翔龍灣廣場以「紙膠帶及經典標籤機」為主題，展出逾3.5米高的標籤機。港灣豪庭廣場以「萬字夾」為主題，打造放大版萬字夾打卡位。

「文」遊藝術聖誕@迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場

日期：即日至2022年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：迎海薈（烏溪沙烏溪沙路8號）、逸峯廣場（新界東粉嶺馬適路1號）、翔龍灣廣場（土瓜灣新碼頭街38號）、港灣豪庭廣場（大角嘴福利街8號）

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb

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