中環IFC x 東方快車 三體驗區踏上聖誕鐵路之旅｜聖誕好去處2021【短片】
文章日期：2021年11月23日
中環國際金融中心商場（IFC）聯乘東方快車，今日（11月23日）至2022年1月2日打造「Orient Express is coming to town」聖誕裝置，列車設計以1930年代的原始火車為藍本，設立3個體驗區（中央火車站、東方快車車廂、車站街），探索東方快車歷史。場內展出逾80件來自東方快車的珍貴文物、古董展品、舊照片及歷史文獻。現場有不同打卡位包括中央車站、火車車廂內及車站街。有片睇：bit.ly/3cBJCS5
IFC特別於12月9日至23日舉行為時約45分鐘的導賞團，讓參加者了解鐵道旅行的黃金年代。有興趣者可於11月29日起在網上登記［詳情］。另外，12月指定日子和時間亦有為時約30分鐘的聖誕音樂表演「手風琴三重奏」。
「Orient Express is coming to town」聖誕裝置@中環IFC
日期：11月23日至2022年1月2日
時間：早上10時至晚上10時
聖誕音樂表演「手風琴三重奏」
日期及時間：
12月6-22日 周一、周三：下午1時 周五、周六、周日：下午6時
12月24-27日 每日：下午1時、下午6時
地點：中環IFC商場1樓中庭
網址：ifc.com.hk
註：資料以主辦方公布為準
文、圖、片：劉澤浩
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