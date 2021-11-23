中環IFC x 東方快車　三體驗區踏上聖誕鐵路之旅｜聖誕好去處2021【短片】

中環國際金融中心商場（IFC）聯乘東方快車，今日（11月23日）至2022年1月2日打造「Orient Express is coming to town」聖誕裝置，列車設計以1930年代的原始火車為藍本，設立3個體驗區（中央火車站、東方快車車廂、車站街），探索東方快車歷史。場內展出逾80件來自東方快車的珍貴文物、古董展品、舊照片及歷史文獻。現場有不同打卡位包括中央車站、火車車廂內及車站街。有片睇：bit.ly/3cBJCS5

IFC特別於12月9日至23日舉行為時約45分鐘的導賞團，讓參加者了解鐵道旅行的黃金年代。有興趣者可於11月29日起在網上登記［詳情］。另外，12月指定日子和時間亦有為時約30分鐘的聖誕音樂表演「手風琴三重奏」。

「Orient Express is coming to town」聖誕裝置@中環IFC

日期：11月23日至2022年1月2日

時間：早上10時至晚上10時

聖誕音樂表演「手風琴三重奏」

日期及時間：

12月6-22日 周一、周三：下午1時 周五、周六、周日：下午6時

12月24-27日 每日：下午1時、下午6時

地點：中環IFC商場1樓中庭

網址：ifc.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

文、圖、片：劉澤浩

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