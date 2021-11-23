Vivienne Westwood Cafe西太后聖誕花圈+英式聖誕下午茶工作坊｜聖誕2021

Vivienne Westwood Cafe舉辦期間限定英倫聖誕冬日之旅「西太后聖誕花圈連英式聖誕下午茶工作坊」，大家可親手製作聖誕花圈兼享受英式聖誕下午茶，過一個充滿外國氣氛的聖誕節。聖誕工作坊邀請Oxygen Flower Studio創辦人、花卉藝術家Orin，參加者可自行配搭花材，再結合上Vivienne Westwood標誌性的羽毛及經典Tartan格紋絲帶，製作出獨一無二的聖誕花圈。

英式聖誕下午茶有不同美點，鹹點包括迷你火雞漢堡配紅梅果醬、蟹籽意粉沙律、焗芝士車厘茄撻，甜點則有水果熱紅酒杯配黑車厘和朱古力、覆盆子拿破崙星星蛋糕，重點推介以聖誕造型呈現的綠茶聖誕樹小蛋糕、香橙法式焦糖燉蛋、馬卡龍等，當然少不了英式鬆餅。套餐提供咖啡或茶，加$10可升級為花茶／加$88可升級為葡萄氣酒（1杯）／加$198則可升級為任飲葡萄氣酒（每人）。

「西太后聖誕花圈連英式聖誕下午茶工作坊」@Vivienne Westwood Cafe

內容：每人均獲一份直徑約35厘米的聖誕花圈及英式聖誕下午茶，同場設英倫文化體驗導賞團（10-15分鐘）

價錢：一人$1196、二人$2392（另設加一服務費）

日期：12月10至12日、12月17至19日

時間：12:00pm-2:30pm／3:30pm-6:00pm

名額：每個時段12位

報名及預訂（需提前一日報名）：online.modamiahk.com

地址：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓 F-8號舖

查詢電話：2262 9393

註：資料及價錢以主辧方公布為準

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