紫菜｜新鮮紫菜、乾紫菜、即食紫菜有乜分別？營養師：新鮮紫菜營養價值最高

紫菜有不同種類，香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）表示，一般紫菜可分為：新鮮紫菜、乾紫菜、即食紫菜。一般紫菜含有的營養素主要包括鐵質、碘質、纖維及鉀質。鐵質和碘質是腦部發育的營養素，鐵質用作製造紅血球，碘質能維持甲狀腺功能，保持人體新陳代謝，以及有助增強免疫力。纖維有助平衡血糖及膽固醇，當中纖維素能轉化成益生元，維持腸道健康。鉀質則有助去水腫。而不同種類紫菜的營養價值稍有分別，新鮮紫菜屬三種紫菜中營養價值最高。

新鮮紫菜vs.乾紫菜vs.即食紫菜

新鮮紫菜──多用於日式菜，例如包飯團、製作沙律等，是三種紫菜中營養價值最高。

乾紫菜──大多用於煲湯或入饌，味道相對較淡，部分會帶有天然海水鹽味。乾紫菜鈉質含量較低，因經過風乾或曬乾程序，部分水溶性的營養素（如維他命B）或會流失，但微量營養素仍然存在。

即食紫菜──大多有添加成分，例如增味劑、油分等，卡路里及鈉含量相對較高。選購時宜留意成分，愈少添加劑愈佳。

文：何芍盈

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