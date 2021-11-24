Sanrio男團@馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、紅磡置富都會、沙田置富第一城 感受應援追星滋味｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年11月24日
Sanrio的Bad Badtz-Maru（XO）、Ahirunopekkle（AP鴨）、Pochacco（PC狗）、Kerokerokeroppi、Tuxedo Sam及Hangyodon組成「HAPIDANBUI」男團，即日至2022年1月2日現身置富Malls，舉行「HAPIDANBUI聖誕全民追星之旅」。馬鞍山廣場「聖誕全民追星On Stage」慶祝海外出道，天水圍+WOO嘉湖「Merry Music街頭音樂會」答謝支持，紅磡置富都會「巴士應援Fan Meeting」近距離回饋粉絲，沙田置富第一城「HAPIFEST聖誕音樂車」星勢狂歡，一次過帶粉絲嘗遍舞台應援、街頭應援、巴士應援及節日應援的追星滋味。屆時還有HAPIDANBUI與粉絲互動的小遊戲。另外，商場準備了兩款限定禮品「HAPIDANBUI尖叫養聲保溫杯」和「HAPIDANBUI大休小摺凳」，購物滿指定金額即可換領。禮品數量有限，先到先得。
置富Malls·HAPIDANBUI聖誕全民追星之旅
日期：即日至2022年1月2日
地點：馬鞍山廣場（馬鞍山廣場L2天幕廣場）、天水圍+WOO嘉湖（+WOO嘉湖1期地下大堂）、紅磡置富都會（置富都會L7大堂）、沙田置富第一城（置富第一城地下置富第一園）
馬鞍山廣場「HAPIDANBUI遊戲挑戰站」
日期：11月27-28日、12月4-5日、12月11-12日
時間：2:00pm-8:00pm
地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場
註：資料以主辦方公布為準
聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb
其他好去處：
動植物公園150周年 引入水獺、黑冕鶴每日開「餵食show」
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm