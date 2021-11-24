Sanrio男團@馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、紅磡置富都會、沙田置富第一城　感受應援追星滋味｜聖誕好去處2021

Sanrio的Bad Badtz-Maru（XO）、Ahirunopekkle（AP鴨）、Pochacco（PC狗）、Kerokerokeroppi、Tuxedo Sam及Hangyodon組成「HAPIDANBUI」男團，即日至2022年1月2日現身置富Malls，舉行「HAPIDANBUI聖誕全民追星之旅」。馬鞍山廣場「聖誕全民追星On Stage」慶祝海外出道，天水圍+WOO嘉湖「Merry Music街頭音樂會」答謝支持，紅磡置富都會「巴士應援Fan Meeting」近距離回饋粉絲，沙田置富第一城「HAPIFEST聖誕音樂車」星勢狂歡，一次過帶粉絲嘗遍舞台應援、街頭應援、巴士應援及節日應援的追星滋味。屆時還有HAPIDANBUI與粉絲互動的小遊戲。另外，商場準備了兩款限定禮品「HAPIDANBUI尖叫養聲保溫杯」和「HAPIDANBUI大休小摺凳」，購物滿指定金額即可換領。禮品數量有限，先到先得。

置富Malls·HAPIDANBUI聖誕全民追星之旅

日期：即日至2022年1月2日

地點：馬鞍山廣場（馬鞍山廣場L2天幕廣場）、天水圍+WOO嘉湖（+WOO嘉湖1期地下大堂）、紅磡置富都會（置富都會L7大堂）、沙田置富第一城（置富第一城地下置富第一園）

馬鞍山廣場「HAPIDANBUI遊戲挑戰站」

日期：11月27-28日、12月4-5日、12月11-12日

時間：2:00pm-8:00pm

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場

註：資料以主辦方公布為準

聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb

其他好去處：

元朗大棠楓香林【短片】

鳳園蝴蝶保育區【短片】

M+博物館@西九【短片】

西九文化區一日Chill遊【短片】

九龍寨城公園 尋幽賞景探古蹟【短片】

動植物公園150周年 引入水獺、黑冕鶴每日開「餵食show」

香港8大海濱好去處

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm