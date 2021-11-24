CK鼠x黃埔天地：聖誕糖果樂園｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年11月24日
Sanrio旗下人氣角色Corocorokuririn（CK鼠）召集一眾家族成員，以聖誕糖果為材料，即日至2022年1月2日期間將黃埔天地及黃埔號打造成聖誕糖果樂園。巨型「士的糖」砌成拱門，兩旁分別設有3米高巨型扭糖機及透明糖果樽打卡裝置，四周放滿糖果聖誕樹。踏入聚寶坊，迷你糖果車站映入眼簾，一眾CK鼠朋友擔任車長，糖果車中央的電視屏幕設有CK鼠互動小遊戲，完成遊戲可與CK鼠家族成員合照。
Corocorokuririn X 黃埔天地「聖誕糖果物語」
日期：即日至2022年1月2日
地點：紅磡黃埔天地
註：資料以主辦單位公布為準
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