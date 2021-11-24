賞「楓」靚景@北角海濱花園　免費遊走鉄道駅、觀光火車、路軌與落葉之間 ｜聖誕好去處2021

北角匯對出、北角碼頭旁的綠化地段──北角海濱花園，即日至2022年1月2日設置「北角好『楓』光」園藝裝置，市民可免費遊走其中，感受紅、橙、黃、綠、棕五色仿真楓葉；在仿真楓樹簇擁下，跟「嵐山小火車」為藍本的火車頭與觀光車廂裝置合照；加上鉄道駅、火車路軌、飄散滿地的紅葉，在海天一色伴隨之下，感受日本一目八景的絕色震撼。

北角好「楓」光@北角海濱花園

日期：即日至2022年1月2日

地點：北角匯對出，北角碼頭旁綠化地段

註：資料以主辦方公布為準

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