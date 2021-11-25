P助＋粉紅兔兔ｘ香港仔中心：極光聖誕村+AR遊戲｜聖誕好去處2021

日本人氣小動物角色P助與粉紅兔兔空降香港仔中心，即日至2022年1月9日舉行「P助及粉紅兔兔極光聖誕村」。大人小朋友可以到訪場內多個打卡位，其中坐落於水池的3米高巨型充氣粉紅兔兔，配合多組聖誕夜燈，照出獨特光影效果。商場四期地下設有互動裝置，可與P助及粉紅兔兔近距離接觸。在商場內消費滿$300，可參加位於商場二期二樓的「Chok一番挑戰」與粉紅兔兔比併釣魚一決勝負，亦可與粉紅兔兔一同接受極光挑戰，大玩AR遊戲，獲得指定分數更有機會獲取限量版P助與粉紅兔兔禮品。

P助及粉紅兔兔極光聖誕村@香港仔中心

日期：即日至2022年1月9日

時間：10:00am-10:00pm

地址：香港仔南寧街香港仔中心

查詢電話：2553 0860

P助與粉紅兔兔挑戰站

日期：12月11-27日逢周六、周日及公眾假期

時間︰1:00pm-7:00pm

地點︰香港仔中心二期二樓

註：資料以主辦方公布為準

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