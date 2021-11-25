聖誕節酒店Staycation優惠　北角海逸「蠔」宅度假　港島香格里拉參觀聖誕糖果屋｜著數情報

聖誕節將至，明報OL網Hot Pick為讀者整理酒店Staycation優惠，供大家參考。

●北角海逸酒店

北角海逸酒店推出聖誕「蠔」宅度假住宿禮遇，12月24至25日入住，高級半海景客房每房每晚1980元起。優惠包括雙人免費於綠怡咖啡廳享用早餐套餐及聖誕節「蠔」歎自助晚餐。

預訂日期：即日至11月30日

住宿日期：2021年12月24日至31日

電話：2187 8888

地址：北角英皇道665號北角海逸酒店

網址：按此

●港島香格里拉酒店

若計劃親子入住港島香格里拉酒店，房價為每晚2900元起，可享優惠包括：兩名成人及兩位小童享用自助早餐、雙人節慶外帶下午茶、參觀聖誕糖果屋、聖誕主題禮品、個人化聖誕襪及禮物、小童遊戲套裝。

預訂：優惠須於入住前最少1天前預訂

住宿日期：2021年12月8日至28日

電話：3069 9788

地址：香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店

網址：按此

●香港美利酒店

香港美利酒店推出「歡暢聖誕月」，預訂住宿可有多重住宿禮遇，除包括雙人聖誕下午茶、雙人聖誕晚餐，賓客可獲限量聖誕襪小禮品一隻，並可免費參觀酒店的聖誕老人屋及享用兒童遊戲室、水晶泥工作坊、復古電玩室等設施。

預訂日期：即日至12月29日

住宿日期：2021年12月1日至30日

電話：3141 8888

地址：中環紅棉路22號香港美利酒店

網址：按此

●文華東方酒店

文華東方酒店推出節日限時住宿優惠，入住當日於宴會廳享用雙人節日自助晚餐。

預訂日期：即日至12月14日

住宿日期：2021年12月24日至25日

電話：2820 4202（查詢預訂）

地址：中環干諾道中5號文華東方酒店

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●香港君悅酒店

適用於12月入住的住宿優惠可選擇以下其中一項，包括價值1000元（每晚）的餐飲或水療消費額、於港灣壹號享用晚餐套餐、於茶園或咖啡廳享用下午茶等。每房每晚2480元起，另加10%服務費。

預訂日期：優惠須於入住前最少1天前預訂

住宿日期：2021年12月1日至30日

電話：2588 1234

地址：灣仔港灣道1號香港君悅酒店

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●香港康得思酒店

酒店呈獻「住宿連雙人聖誕自助午餐套餐」，價錢由每晚1799元起，住宿套餐包括兩位於7樓宴會廳或42樓星願亭品嘗豐富自助午餐配無限暢飲各式汽水、橙汁及特選啤酒，以及The Place雙人自助早餐；「住宿連雙人聖誕自助晚餐套餐」，由每晚2599元起，住宿套餐包括兩位於7樓宴會廳或42樓星願亭品嘗自助晚餐配無限添飲氣泡酒及餐酒，以及The Place雙人自助早餐。

住宿連雙人聖誕自助午餐套餐

預訂日期：即日至2021年12月24日下午4時

住宿日期：於2021年12月25及27日入住

住宿連雙人聖誕自助晚餐套餐

預訂日期：即日至2021年12月24日下午4時

住宿日期：2021年12月24及25日

電話：3552 3388

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店

網址：按此

●香港朗廷酒店

香港朗廷酒店節日相聚住宿套餐包括一晚客房連自助雙人早餐，以及於廷廊細味中午豐盛佳餚。住客可於12月18日至26日期間，與聖誕老人會面及拍照。

預訂日期：即日至2022年1月1日預訂

住宿日期：2021年12月1日至2022年1月2日

電話：2375 1133

地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店

網址：按此

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

聖誕美食 早鳥預訂優惠：

聖誕節自助餐＠萬麗海景酒店 11月19日-12月17日網上預訂八折

聖誕下午茶或聖誕蛋糕@朗廷酒店廷廊 12月1日起網上預訂八折

聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

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