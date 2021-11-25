聖誕客運站@海運大廈露天廣場　曲奇造型小動物可愛登場｜聖誕好去處2021

海港城於「Harbour Cityzen」手機應用程式推出「聖誕曲奇」有獎遊戲。（圖片由相關機構提供）

海運大廈今年聖誕裝置以「Christmas Terminal」為主題，11月19日至2022年1月2日期間變身「聖誕客運站」，一眾可愛曲奇造型的動物齊集海運大廈露天廣場「聖誕曲奇客運大樓」。現場設有「慈善攝影區」提供專業攝影服務，讓大家登上巨型行李箱盡情打卡之餘，更可以捐款做善事。穿過「行李輸送帶」星光隧道後可到2樓的「聖誕禮品店」選購「曲奇」手信，盡情歡度佳節。

此外，海港城在「Harbour Cityzen」手機應用程式推出「聖誕曲奇」有獎遊戲，活動期間於「客運站」超過50個地方掃描「聖誕曲奇」二維碼，可到「聖誕禮品店」換領價值$200或以上之獎品。

Christmas Terminal聖誕客運站@海運大廈

日期：即日至2022年1月2日

地點：海運大廈露天廣場及正門大樓梯

聖誕曲奇客運大樓

時間：10:00am-10:00pm

費用：免費

慈善攝影區

時間：11:30am-9:30pm

費用／捐款：每人$10

預約：bit.ly/3Dbrbzc

海港城網址：www.harbourcity.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

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