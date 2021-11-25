The Overlander開倉日2021　多款羽絨、保暖衣、鞋袋低至半價｜著數情報

野外旅遊用品連鎖店The Overlander今日（25日）至27日一連三日舉行「The Overlander野外用品開倉日2021」，包括：mont-bell、Outdoor Research、Gregory等精選羽絨、保暖底衫、鞋、背囊等低至半價優惠。首日開倉（11月25日）只限The Overlander會員參與，非會員如欲前往選購，可下載The Overlander會員手機程式，成功註冊成為臨時會員即可入場。購物滿$200可用Visa/Master付款，貨品數量有限，售完即止。

The Overlander野外用品開倉日2021

日期：11月25日至27日（11月25日為會員專場）

時間：：上午11時至晚上7時（11月25及26日）、上午11時至下午3時（11月27日）

地址：葵涌大連排道21-33號宏達工業中心10樓1010室（葵興地鐵站A出口步行約10分鐘）

詳情：overlander.com.hk

註：資料以店家公布為準

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