史諾比之旅@海港城　美術館體驗日本傳統工藝　旋轉木馬搵Snoopy查理布朗打卡｜聖誕好去處2021【短片】

史諾比藝遊京都@海港城‧美術館：陶——SIONE說故事陶器、高島慎一「一珍Icchin陶器」（何采思攝）

史諾比藝遊京都@海港城‧美術館：紙——和紙雕塑（何采思攝）

史諾比藝遊京都@海港城‧美術館：布——和系印染之巔「京友襌布偶」。圖為全球獨家限量50件京友禪布偶史諾比珍藏系列。（圖片由相關機構提供）

史諾比之旅@海港城（何采思攝）

史諾比（Snoopy）即日至明年1月2日登陸尖沙嘴海港城，展開藝術聖誕之旅。「海港城．美術館」化身成特色和風旅館，展出日本傳統工藝品，包括全球限量50件京友禪布偶史諾比系列、50隻和紙史諾比雕塑、京象嵌藝術藏品、京都印象黃金彩繪、SIONE說故事陶器、京都陶瓷職人高島慎一製作的Icchin陶器，體驗「布、紙、金、繪、陶」日本傳統五大工藝。同場售賣史諾比限定商品，包括明信片、貼紙帶、迷你手提袋等。

港威商場大堂I亦設Snoopy's Holiday「旋轉木馬」裝置，查理布朗（Charlie Brown）、莎莉布朗（Sally Brown）、奈勒斯（Linus van Pelt）等坐在木馬上等大家打卡。史諾比或查理於11月27及28日下午2時至5時更會亮相跟大家見面，在現場捐款$50（收益全數撥捐「香港血癌基金」）可與史諾比或查理布朗合照。

3.5米高「史諾比之家」設於海運大廈地下中庭，旁邊有2.1米高聖誕樹和1.4米高雪人，走進屋內有哈哈鏡，以及倒轉的家具、派對汽球等。聖誕期間，屋外更會有驚喜活動。

史諾比之旅@海港城

日期：即日至2022年1月2日

史諾比藝遊京都

時間：上午11時至晚上10時

地點：「海港城・美術館」（海洋中心二階207號舖）

史諾比「旋轉木馬」

時間：上午10時至晚上10時

地點：港威商場大堂I

聖誕派對@史諾比之家

時間：上午10時至晚上10時

地點：海運大廈地下中庭

詳情：www.harbourcity.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

文、圖、片：何采思

更多聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb

聖誕客運站@海運大廈露天廣場 曲奇造型小動物可愛登場｜聖誕好去處2021

迪士尼聖誕A Disney Christmas 米奇聖誕舞會+Duffy冬雪巡禮+飄雪舞台+聖誕樹亮燈【短片】

Sanrio男團@馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、紅磡置富都會、沙田置富第一城

迪士尼奇妙飄雪聖誕@屯門市廣場

夢幻光影之旅@元朗YOHO MALL

聖誕嘉年華@沙田新城市

海賊王One Piece聖誕活動@馬鞍山新港城中心【短片】

禪繞畫x文具x聖誕裝置@迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場

昂坪360 x Venchi朱古力聖誕嘉年華

Disney Classics Library@奧海城

魔雪奇緣冰雪夢幻王國@荃新天地【短片】

勞蘇聖誕草莓工場@葵芳新都會廣場【短片】

蠟筆小新 x Chocolate Rain@將軍澳MCP新都城中心【短片】

Kakao Friends聖誕夢幻樂園@荷里活廣場

Miffy北歐冬雪藝術村@旺角MOKO新世紀

尖東聖誕燈飾璀璨 巨型幕牆播Disney+影片【多圖】

CK鼠x黃埔天地：聖誕糖果樂園

中環IFC x 東方快車 三體驗區踏上聖誕鐵路之旅【短片】

LOG-ON x Moomin期間限定店@銅鑼灣時代廣場

《怪獸公司》聖誕裝置@太古城中心【短片】

賞「楓」靚景@北角海濱花園