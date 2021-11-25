史諾比之旅@海港城 美術館體驗日本傳統工藝 旋轉木馬搵Snoopy查理布朗打卡｜聖誕好去處2021【短片】
文章日期：2021年11月25日
史諾比（Snoopy）即日至明年1月2日登陸尖沙嘴海港城，展開藝術聖誕之旅。「海港城．美術館」化身成特色和風旅館，展出日本傳統工藝品，包括全球限量50件京友禪布偶史諾比系列、50隻和紙史諾比雕塑、京象嵌藝術藏品、京都印象黃金彩繪、SIONE說故事陶器、京都陶瓷職人高島慎一製作的Icchin陶器，體驗「布、紙、金、繪、陶」日本傳統五大工藝。同場售賣史諾比限定商品，包括明信片、貼紙帶、迷你手提袋等。
港威商場大堂I亦設Snoopy's Holiday「旋轉木馬」裝置，查理布朗（Charlie Brown）、莎莉布朗（Sally Brown）、奈勒斯（Linus van Pelt）等坐在木馬上等大家打卡。史諾比或查理於11月27及28日下午2時至5時更會亮相跟大家見面，在現場捐款$50（收益全數撥捐「香港血癌基金」）可與史諾比或查理布朗合照。
3.5米高「史諾比之家」設於海運大廈地下中庭，旁邊有2.1米高聖誕樹和1.4米高雪人，走進屋內有哈哈鏡，以及倒轉的家具、派對汽球等。聖誕期間，屋外更會有驚喜活動。
史諾比之旅@海港城
日期：即日至2022年1月2日
史諾比藝遊京都
時間：上午11時至晚上10時
地點：「海港城・美術館」（海洋中心二階207號舖）
史諾比「旋轉木馬」
時間：上午10時至晚上10時
地點：港威商場大堂I
聖誕派對@史諾比之家
時間：上午10時至晚上10時
地點：海運大廈地下中庭
註：資料以主辦方公布為準
文、圖、片：何采思
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