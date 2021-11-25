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《春光乍洩》4K修復版電影展覽@尖沙嘴iSQUARE　打卡贏電影禮品｜好去處

文章日期：2021年11月25日

春光乍洩》4K修復版將於12月2日於英皇戲院全線上映，英皇戲院與澤東電影合作，即日起於英皇戲院尖沙嘴iSQUARE特設「《春光乍洩》4K修復版電影展覽」，免費入場。展覽有三大主題展區，包括「永恆的探戈」、「春光乍洩之旅」及「伊瓜蘇瀑布」，展出黎耀輝（梁朝偉飾）與何寶榮（張國榮飾）探戈共舞劇照、多張從未曝光的電影劇照，以及珍貴手稿照片、大型劇照佈置等，《春光乍洩》導演王家衛更親自作聲音導航，於各個展區掃描QR Code，便能細聽王家衛聲音並跟隨何寶榮與黎耀輝的步伐「由頭嚟過」，深度漫遊《春光乍洩》。

同場設有《春光乍洩》SNAP & WIN活動，於戲院拍下《春光乍洩》照片並上載至Instagram，帖文標籤（hashtag）寫「#春光乍洩 #Emperorcinemas」及標註英皇戲院Instagram（@emperorcinemashk），並將相片設定為「公開」，作品最具創意的30名參加者可獲贈 《春光乍洩》沙灘毛巾、連帽衛衣或肩揹袋乙個（款式隨機）。

《春光乍洩》4K修復版電影展覽@尖沙嘴iSQUARE

日期：2021年11月25日起

地點：英皇戲院尖沙嘴iSQUARE

免費入場

英皇戲院facebook：www.facebook.com/emperorcinemashk

註：資料以主辦方公布為準

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