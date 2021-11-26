火鍋｜打邊爐先烚菜後吃肉　營養師建議湯底、肉類健康之選

香港專業教育學院（葵涌）健康及生命科學系署理高級講師、英國註冊營養師黃蘊芝博士（圖片由受訪者提供）

打邊爐吃肉類，可選海鮮如鮮蝦較低脂的肉類。（資料圖片）

打邊爐較健康食物之選（Canva圖片/明報製圖）

天氣冷不少人都愛與親朋好友打邊爐，想健康點打邊爐，烚食物次序都好重要。（Canva圖片／明報製圖）

天氣稍涼不少人會打邊爐，如何食得健康一點？香港專業教育學院（葵涌）健康及生命科學系署理高級講師、英國註冊營養師黃蘊芝接受明報電子平台組訪問，建議打邊爐烚食物的次序，並提供湯底、肉類相對健康的選擇。

1. 選湯底：火鍋湯底可選清湯、番茄湯、昆布湯、芫荽湯等，熱量較低。熱量較高的豬骨湯、沙嗲湯、麻辣湯等則應避免選擇。

2. 先烚蔬菜：先烚其他食物再烚菜，蔬菜或會吸收其他食物殘留在湯底的油分，因此先烚蔬菜較理想。先吃蔬菜亦有助增加飽肚感，避免吃得太多。

3. 澱粉質增飽肚感：澱粉質食物可以增加飽肚感，亦含有不同營養，例如蒟蒻麵含豐富纖維；烏冬、飯、粟米及南瓜等亦含豐富營養。

4. 肉類最後吃：蛋白質食物留在最後吃。選擇肉類應避免選肥牛、動物內臟、五花腩等，可選雞肉、牛肩肉等較低脂的肉類，或海鮮如帶子、鮮蝦等，亦可選擇魚片、豆腐等。吃肉類宜留意分量，以一般成年人一餐約3兩肉計算，兩隻中型蝦，或約4塊叉燒大小的肉已等於約1兩肉。

黃蘊芝特別提醒，打邊爐宜避免進食響鈴、炸魚皮等高油高脂食物，如真的想吃，可以與其他人分享。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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