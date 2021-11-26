Black Friday黑色星期五+Cyber Monday優惠2021｜友和YOHO限量閃購　任天堂Switch$1999　韓國Utia毛孔清潔機低至四折

友和YOHO網上商店今日至11月29日推出Black Friday+Cyber Monday優惠。（友和YOHO facebook圖片）

今日（26日）是黑色星期五（Black Friday），友和YOHO網上商店今日至11月29日推出Black Friday+Cyber Monday優惠，多款人氣產品低至三六折，精選產品亦有限量閃購價，包括限量10件任天堂Switch遊戲機低至$1999（如非用滙豐HSBC信用卡$2199）、韓國Utia毛孔清潔機$999等。在友和YOHO網上商店用滙豐信用卡買滿$1500，於結帳時輸入優惠碼「HSBC2020」，即可減$200。

友和YOHO網上商店Black Friday+Cyber Monday優惠

日期：11月26日至29日

優惠詳情：www.yohohongkong.com

註：資料以主辦方最新公布為準

其他Black Friday優惠：Amazon有折扣＋購物逾49美元免運費

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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