太古廣場「雪山之巔度假村」：滑雪互動體驗、與AR聖誕老人見面、張敬軒隨時驚喜現身｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年11月26日
「雪山之巔度假村」由即日至2022年1月2日登陸金鐘太古廣場，為大家帶來冬日聖誕雪山之旅，包括「雪山之巔度假村」與AR聖誕老人見面、可愛雪怪驚喜現身，以及刺激滑雪互動體驗。歌手張敬軒將隨時現身「雪山之巔度假村」，與雪怪家庭一同在太古廣場為大家帶來驚喜難忘的非凡聖誕體驗。此外，香港管弦樂團弦樂樂師將於12月19日為大家演奏充滿節日氣氛樂曲，歡頌聖誕。
12月1日至12月27日期間，在太古廣場消費滿指定金額，可獲取精彩購物禮遇包括餐飲券、節日禮品、限量版雪怪禮物包及假日獎賞。
「雪山之巔度假村」@太古廣場
日期：即日至2022年1月2日
地點：太古廣場
可愛雪怪驚喜現身
日期：即日至12月26日
時間：12:00pm-8:00pm
地點：L1層（COS附近）
刺激滑雪互動體驗
日期：即日至12月26日
時間：12:00pm-8:00pm
地點：L1層（連卡佛附近）
網址：christmas.pacificplace.com.hk
註：資料以主辦方公布為準
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