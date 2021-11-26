《鬼滅之刃》無限列車登陸尖沙嘴The ONE 打卡兼買《鬼滅之刃》精品｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年11月26日
《鬼滅之刃》登陸尖沙嘴The ONE，地下露天廣場變身成「無限列車」，大家登上列車猶如置身動畫場景之中，又可前往L3觀賞《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》最經典的一幕——「炎柱」與「猗窩座」上演生死對決一刻。4位主角「竈門炭治郎」、「竈門禰豆子」、「我妻善逸」及「嘴平伊之助」齊集UG2中庭一番街，讓大家由聖誕影到跨年。
同場「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」期間限定店有過百款《鬼滅之刃》精品外，更有逾40款獨家發售及會場限定商品當中包括內含人氣模型、咕𠱸的聖誕福袋（$200／$500，限量各50套）及「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」豪華版藍光禮盒（上卷：$2500；下卷：$2000，上下卷限量各5套），以及優先訂購首發的「炎柱」及「猗窩座」Figuarts ZERO模型（$640／款）。
期間限定店設有排隊機制，每日上午10時45分開始在The ONE地下露天廣場的店外派發輪候籌號，全日名額合共1000個。
《鬼滅之刃》登陸尖沙嘴The ONE
日期：即日至2022年1月9日
地址：尖沙嘴彌敦道100號
查詢電話：3106 3640
註：資料及價錢以相關機構公布為準
更多聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb
聖誕倒數月曆2021：link.mingpao.com/71899.htm
史諾比之旅@海港城 美術館體驗日本傳統工藝 旋轉木馬搵Snoopy查理布朗打卡
聖誕客運站@海運大廈露天廣場 曲奇造型小動物可愛登場｜聖誕好去處2021
迪士尼聖誕A Disney Christmas 米奇聖誕舞會+Duffy冬雪巡禮+飄雪舞台+聖誕樹亮燈【短片】
Sanrio男團@馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、紅磡置富都會、沙田置富第一城
禪繞畫x文具x聖誕裝置@迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場
蠟筆小新 x Chocolate Rain@將軍澳MCP新都城中心【短片】
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm