利東街12位迪士尼公主幻彩裝置 10米高聖誕樹閃亮登場 周末有飄雪匯演｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年11月26日
灣仔利東街化身璀璨閃亮大道，由即日至2022年1月2日，舉辦以迪士尼為主題的炫彩燈飾派對。利東街的中庭打造了一組5米高的巨型幻彩裝置，以及12組迪士尼公主（睡公主、灰姑娘、白雪公主、艾莉奧、貝兒、茉莉、花木蘭、梅莉達、樂佩、慕安娜、寶嘉康蒂及蒂安娜）燈飾，每晚5時燈飾便會亮起，整條大街化成舞會現場，加上10米高的巨型聖誕樹，帶來浪漫聖誕體驗。每晚6時至10時更會上演光影音樂騷，配以公主音樂劇主題曲及聖誕歌曲，讓大家一同感受迪士尼的奇妙魔法世界。利東街更於一連六個周末以及特定日子加映飄雪活動，增添節日氣氛。
另外，出席利東街的公主派對並讚好利東街社交媒體專頁，即可享受專屬免費即影即有服務。凡於利東街單次消費滿$300，更可獲得精美禮品乙份。
「Shine Like a Princess」迪士尼公主聖誕燈飾展覽@利東街
日期：即日起至2022年1月2日
時間：10:00am-10:00pm（5:00pm亮燈）
地點：沿利東街
聖誕音樂燈光匯演@利東街
日期：即日起至2022年1月2日
時間：6:00pm-10:00pm（每20分鐘）
地點：中庭
冬日浪漫飄雪匯演@利東街
日期：11月27-28日、12月4-5、11-12、18-26、30-31日及2022年1月1-2日
時間：5:00pm、6:00pm及7:00pm
地點：中庭
閃亮公主派對@利東街
日期：12月4、11、18及25至27日
時間：10:00am-10:00pm
地點：地庫1樓客戶服務中心
註：資料以相關機構公布為準
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