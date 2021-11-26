利東街12位迪士尼公主幻彩裝置　10米高聖誕樹閃亮登場　周末有飄雪匯演｜聖誕好去處2021

灣仔利東街化身璀璨閃亮大道，由即日至2022年1月2日，舉辦以迪士尼為主題的炫彩燈飾派對。利東街的中庭打造了一組5米高的巨型幻彩裝置，以及12組迪士尼公主（睡公主、灰姑娘、白雪公主、艾莉奧、貝兒、茉莉、花木蘭、梅莉達、樂佩、慕安娜、寶嘉康蒂及蒂安娜）燈飾，每晚5時燈飾便會亮起，整條大街化成舞會現場，加上10米高的巨型聖誕樹，帶來浪漫聖誕體驗。每晚6時至10時更會上演光影音樂騷，配以公主音樂劇主題曲及聖誕歌曲，讓大家一同感受迪士尼的奇妙魔法世界。利東街更於一連六個周末以及特定日子加映飄雪活動，增添節日氣氛。

另外，出席利東街的公主派對並讚好利東街社交媒體專頁，即可享受專屬免費即影即有服務。凡於利東街單次消費滿$300，更可獲得精美禮品乙份。

「Shine Like a Princess」迪士尼公主聖誕燈飾展覽@利東街

日期：即日起至2022年1月2日

時間：10:00am-10:00pm（5:00pm亮燈）

地點：沿利東街

聖誕音樂燈光匯演@利東街

日期：即日起至2022年1月2日

時間：6:00pm-10:00pm（每20分鐘）

地點：中庭

冬日浪漫飄雪匯演@利東街

日期：11月27-28日、12月4-5、11-12、18-26、30-31日及2022年1月1-2日

時間：5:00pm、6:00pm及7:00pm

地點：中庭

閃亮公主派對@利東街

日期：12月4、11、18及25至27日

時間：10:00am-10:00pm

地點：地庫1樓客戶服務中心

註：資料以相關機構公布為準

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