Tomica Disney Motors x 將軍澳東港城　迪士尼公主水晶車+5米高夢幻堡壘連打卡鏡房｜聖誕好去處2021

將軍澳東港城「Tomica Disney Motors聖誕夢樂園」：5米高夢幻光影打卡堡壘內的鏡房（圖片由相關機構提供）

將軍澳東港城即日至2022年1月2日舉行「Tomica Disney Motors聖誕夢樂園」。Disney Motors Jewelry Way系列中的4名迪士尼公主（白雪公主、長髮公主、睡公主、愛麗絲）的主題水晶車登場。商場中庭變成5米高夢幻光影打卡堡壘，唯美鑽石形燈效配合打卡鏡房，拍出完美公主照。

The Point會員亦可以1000分積分，或即日以電子貨幣消費滿$400，讓小朋友登上電動車，圍繞4米高光影「噴泉」享受駕駛滋味。同場另設期間限定店，除了最新Tomica卡通車款和Tomica會場限定車外，更有迪士尼公主首飾車發售。

Tomica Disney Motors聖誕夢樂園@將軍澳東港城

日期：即日至2022年1月2日

地點：將軍澳東港城

註：資料以主辦方最新公布為準

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