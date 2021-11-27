Tomica Disney Motors x 將軍澳東港城 迪士尼公主水晶車+5米高夢幻堡壘連打卡鏡房｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年11月27日
將軍澳東港城即日至2022年1月2日舉行「Tomica Disney Motors聖誕夢樂園」。Disney Motors Jewelry Way系列中的4名迪士尼公主（白雪公主、長髮公主、睡公主、愛麗絲）的主題水晶車登場。商場中庭變成5米高夢幻光影打卡堡壘，唯美鑽石形燈效配合打卡鏡房，拍出完美公主照。
The Point會員亦可以1000分積分，或即日以電子貨幣消費滿$400，讓小朋友登上電動車，圍繞4米高光影「噴泉」享受駕駛滋味。同場另設期間限定店，除了最新Tomica卡通車款和Tomica會場限定車外，更有迪士尼公主首飾車發售。
Tomica Disney Motors聖誕夢樂園@將軍澳東港城
日期：即日至2022年1月2日
地點：將軍澳東港城
註：資料以主辦方最新公布為準
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