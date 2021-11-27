童星點心麵樂園香港版@沙田中心沙田廣場、屯門時代廣場｜聖誕好去處2021

沙田中心沙田廣場，以及屯門時代廣場，即日至2022年1月2日期間參照位於日本三重縣的「童星點心麵樂園」，打造「恒基兆業商場x童星點心麵玩味樂園Oyatsu Land - 香港駅」，讓品牌第三代吉祥物星太郎在香港與大家慶祝聖誕節。場內設有不同打卡位（沙田中心及沙田廣場有逾2.7米高「七彩童星點心麵滑梯」，屯門時代廣場有一個近3米高的星太郎）。兩站特設「童星Baby Star製麵工廠」，完成遊戲獲取日本直送限量「童星點心麵杯」及特選調味配料，大家亦可在「童星點心麵」DIY照相館，設計獨一無二照片。

恒基兆業商場x童星點心麵聖誕玩味樂園Oyatsu Land香港駅

日期：即日至2022年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：沙田中心L3大堂、屯門時代廣場南翼L1大堂

童星點心麵DIY照相館

日期：即日至2022年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：沙田中心L3大堂、屯門時代廣場南翼L2

童星Baby Star製麵工廠

活動日期：11月20、21、27、28日

12月4、5、11、12、18、19、24、25、26、27日

2022年1月1日、2日

活動時間：12:00nn-8:00pm

活動地點：沙田廣場L3、屯門時代廣場南翼L1大堂

註：資料以主辦方公布為準

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