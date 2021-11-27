回收玻璃樽聖誕樹@將軍澳廣場　再生玻璃打造幻彩冰屋裝置、弧形極光上空｜聖誕好去處2021

將軍澳廣場與本地建築師團隊合作，即日至2022年1月2日期間，以再生玻璃為素材打造「玻映熣燦——燃亮綠色聖誕」，場內設有6米闊、逾千塊再生玻璃磚築起的幻彩冰屋、逾萬個回收瓶蓋組合成30米長的天空極光，以及近2米高由145個回收玻璃樽、分成6層組成的聖誕樹，大家可打卡影靚相。同場有玻璃聖誕小鎮市集，雲集超過20個IG人氣品牌，於即日至12月26日分成6組，輪流為顧客送上聖誕驚喜產品。顧客於場內消費滿指定金額，即可得到指定數量膠環，挑戰聖誕樹拋環遊戲，贏取貼心小禮物。

「玻映熣燦——燃亮綠色聖誕」@將軍澳廣場

日期：即日至2022年1月2日

時間：12:00pm-8:00pm

地址：將軍澳廣場一樓中庭

詳情：www.tkoplaza.com.hk

註：資料以相關機構公布為準

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