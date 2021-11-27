除夕元旦酒店自助餐優惠　港威酒店、屯門悅品、挪亞方舟餐廳早鳥優惠低至八折｜著數情報

距離除夕及元旦還有約一個月，有餐廳提供除夕及元旦自助午餐及晚餐早鳥優惠，大家不妨參考：

‧尖沙嘴港威酒店Three on Canton

自助晚餐供應即開生蠔，更有冰鎮海鮮如麵包蟹、小龍蝦等。除夕晚餐時段更有阿拉斯加皇帝蟹腳、紅蝦刺身及香煎和牛。凡於12月5日或之前訂購同月的自助餐並預先繳付全費，可享八折早鳥優惠。（註：自助餐款式每日不同，輪流供應）

12月31日

自助午餐：中午12:00至下午2:30 成人$498、小童$328

自助晚餐：晚上6:30至10:00 成人$888、小童$588

1月1日

自助午餐：中午12:00至下午2:30 成人$498、小童$328

自助晚餐：下午6:30至晚上10時 成人$798、小童$588

訂座電話：2113 7828

網址：港威酒店網站

‧屯門悅品度假酒店The Platter

火車主題餐廳The Platter無限供應刺身、鱈場蟹腳、藍青口、燒羊架、香煎鴨胸及Häagen-Dazs雪糕等；凡惠顧可享黑松露大蝦伴鴨肝配野莓汁一份。12月13日或之前預訂並繳付訂金，可享八折早鳥優惠。

12月31日及1月1日

自助午餐：中午12:00至下午2:30 成人$398、長者及小童$268

自助晚餐：下午6:00至晚上9:00 成人$598、長者及小童$488

訂座電話:3899 9222

網址：按此

‧挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳

餐廳推出「冬日佳節饗樂自助午餐及晚餐」，提供波士頓龍蝦、麵包蟹及翡翠螺等時令冰鎮海鮮，亦提供香煎鴨肝多士、傳統瑞士熱溶芝士、燒美國牛肉眼、慢煮西班牙杜洛克豬柳等。自助晚餐設早鳥優惠，12月12日或之前訂座及全數繳付可享八五折優惠，12月13日或以後訂座享九折優惠。

12月31日

自助晚餐：下午6:00至晩上9:00 成人$568、小童（3至11歲）$328

1月1日

自助午餐：中午12:00至下午3:00 成人$368、小童（3至11歲）$238

自助晚餐：下午6:00至晩上9:00 成人$568、小童（3至11歲）$328

訂座電話:3411 8836

網址：按此

註：所有價錢每位另按原價收加一服務費，所有資料以餐廳公布為準

其他聖誕美食優惠：聖誕下午茶或聖誕蛋糕@朗廷酒店廷廊 12月1日起網上預訂八折

聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm