葵興life@KCC x 小紅帽童話　7大打卡位　聖誕市集12月10日開始｜聖誕好去處2021

日本殿堂級插畫大師加藤真治筆下的經典童話角色：小紅帽、大灰狼和黑白兔跳岀童話繪本，即日至2022年1月2日登陸位於葵興的life@KCC，帶來童心滿滿的「Merry Gift-mas聖誕童話市集」。小紅帽先當嚮導，帶粉絲暢遊7大暖心聖誕打卡場景（小紅帽聖誕郵箱、冬日夢幻小紅帽聖誕屋、聖誕必備座駕小紅帽鹿車、加藤真治手繪作品集、小紅帽村莊、期間限定童話小店、Green@KCC聖誕小村莊）。加藤真治設計的逾50款日本人氣雜貨，更會從日本直送到life@KCC，在期間限定店發售。此外，life@KCC更會於今個聖誕為大家帶來文青聖誕市集、DIY工作坊以，及人氣Busking表演。

life@KCC x 加藤真治「Merry Gift-mas」

日期：即日至2022年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：葵涌葵昌路72至76號life@KCC 3樓及life@KCC空中花園

費用︰免費入場

查詢︰2400 8000

期間限定店

日期︰11月19日至12月27日（逢周五、周六及公眾假期）

時間︰12:00nn-8:00pm

地點︰life@KCC 3樓

KCC聖誕童話市集

日期︰12月10日至27日（逢周五、周六及公眾假期）

時間︰12:00nn-7:00pm

地點︰life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC

註：資料以主辦方最新公布為準

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